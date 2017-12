Ignoran aviso, dejan basura en la periferia

En la zona del mercado municipal fue donde la acumulación de basura se podía observar, en los camellones y afuera de los comercios

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Montones de basura quedaron en la calles luego de las fiestas navideñas, pese a que la Dirección de Servicios Públicos anunció que no habría servicio de recolección el lunes 25, algunas personas dejaron los residuos en las esquinas.

“No sólo es por la zona del mercado, también en algunas colonias la gente deja sus bolsas, cartones, todo tipo de residuos de lo que utilizaron durante la fiesta de navidad, lo que falta es cultura y pensar que tal vez no tienen la basura dentro de su casa pero de igual manera afecta a quienes lo hacen y a los demás” Luis Hernández, Comerciante

La periferia del mercado municipal fue la zona donde la acumulación de basura se podía observar, en los camellones y afuera de los comercios, por lo que los peatones tenían que sortear los montones de residuos que en algunos casos eran regados por perros callejeros.

Publicidad

Al ser cuestionados los comerciantes sobre el porqué no se acató el anunció de las autoridades municipales para no dejar la basura en las calles, negaron ser los responsables, “yo si no la saqué, porque ya sabíamos que el camión no iba a pasar, porque además es desagradable abrir al siguiente día y que los clientes vean la basura afuera del negocio”, señaló Luis Hernández, propietario de una tienda de carnes frías.

“No sólo es por la zona del mercado, también en algunas colonias la gente deja sus bolsas, cartones, todo tipo de residuos de lo que utilizaron durante la fiesta de navidad, lo que falta es cultura y pensar que tal vez no tienen la basura dentro de su casa pero de igual manera afecta a quienes lo hacen y a los demás”, dijo.

Por otro lado, entre clientes y personas que tienen que circular por la zona del mercado, señalaron que aparte de dar mala imagen a quienes visitan la ciudad y a los mismos salmantinos, es un problema de salud por la llegada de animales como perros, gatos y roedores que buscan alimento.

Cabe señalar que con anterioridad, el director de Servicios Públicos municipales, Agustín Carrillo Razo, informó sobre la suspensión de recolección de basura el día 25 de diciembre, para reanudar el servicio de manera normal el martes 26.

RC