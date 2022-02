Sí desea ponérsela, pero no sabe dónde

Entre las personas sin hogar hay quienes sí desean aplicarse la vacuna, pero no saben dónde ni cuándo hacerlo, como Pedro Franco, cuya dificultad para enterarse de las campañas le impidió ponérsela. Sólo ha escuchado que la gente habla de la vacuna.

“Pero no sé si cuesta. No sé cómo se pide, ni adónde acudir. Luego decían que tenías que llevar papeles, y pues yo no tengo nada, más que mi mochila”, contó mientras deambulaba por la colonia San Miguel.

A Jorge Rodríguez López de 55 años, quien tampoco tiene hogar, se le cuestionó por qué no se ha aplicado su dosis. “Ahora si voy a ir, me voy a dar una vuelta (…) es que ahorita no me he sentido mal”, dijo mientras caminaba sobre el bulevar Aeropuerto, cerca de uno de los puntos de vacunación.

Reconoció que una vez tuvo síntomas, pero no le dieron tan fuertes.