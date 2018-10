Ignora director violencia entre alumnos de la Secundaria Benito Juárez

Padres de familia denuncias que las actitudes violentas de los estudiantes en la escuela no son atenidas por el directivo de la misma, pues en varias ocasiones ha hecho caso omiso a los reportes

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Padres de familia de la escuela secundaria Benito Juárez aseguran que se han presentado incidencias, agresiones y riñas entre los estudiantes que no son atendidas por el director, Aurelio Gallardo López.

Uno de estos hechos ocurrió la tarde del jueves cuando una estudiante de primer año de secundaria del turno vespertino, de 12 años de edad, resultó lesionada en la frente cuando una compañera le cerró la puerta de metal del salón en la cara y le provocó una herida profunda.

En entrevista con correo, la menor –de quien se omiten sus datos- afirmó que no considera el hecho haya sido una agresión hacia su persona, no obstante señaló que los estudiantes se llevan muy feo entre ellos y que ante éstos y otros incidentes, las autoridades escolares no han hecho nada.

“Estaba con la maestra de Formación Cívica y Ética y una compañera se salió del salón y una compañera le cerró la puerta como de broma y estaba empújela y empújela (a la otra estudiante), yo iba a salir a hablar con el prefecto y le dije que me dejara salir y me abrió la puerta pero la niña que estaba afuera la empujó y me pegó, yo me puse la mano en la frente y cuando vi ya me estaba saliendo toda la sangre”.

Afirmó que cuando acudió con el director del plantel, éste se limitó a anotar los hechos y no realizó ninguna otra acción, sólo la enfermera del plantel contuvo la sangre, mientras que una secretaria llamó a su padre para que acudiera a la institución, “luego fue mi papá, pero (el director) no le habló ni a la ambulancia ni a nada”.

Por su parte, el padre de la menor, quien pidió que se reservaran los datos de ambos, afirmó que aunque reconoce que no fue una agresión directa hacia la menor, el actuar del director del colegio no fue el correcto, pues es claro que no se sigue ningún protocolo.

No es el único caso

El denunciante denunció que a las autoridades de la secundaria Benito Juárez no les preocupa la integridad de los menores, pues afirmó que se han registrado riñas en las inmediaciones del plantel, y los profesores y el director no hacen nada.

Aunado a que en conjunto con otros padres de familia han solicitado la implementación de Mochila Segura ante la presunción de que se ingresan armas y sustancias prohibidas, pero tampoco se ha autorizado.

“No hay ningún respeto en esa secundaria. La otra semana hubo golpes afuera y el director no está haciendo nada”, reprochó. Por ello señaló que varios padres de familia ya están inconformes y exigen que se revise el actuar de las autoridades.

Ayer correo acudió al plantel educativo en busca de una declaración del director Aurelio Gallardo López quien afirmó que estaba impedido para proporcionar información y pidió que se solicitara a la delegación regional de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) en donde la respuesta fue la misma, y señalaron que cualquier información se daría a conocer a través del área de Comunicación Social, no obstante hasta el cierre de esta edición no se tuvo respuesta alguna.

*EZM