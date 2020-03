Iglesia llega a un acuerdo por desfalco

Nayeli García

Irapuato.- La Diócesis de Irapuato cuenta en Irapuato con un ‘Centro de Escucha’ y un colectivo de ‘Madres responsables al frente de una familia’, en donde se busca brindar apoyo y un espacio para que las mujeres puedan superar las adversidades y contribuir a la construcción de una sociedad mejor.

En el marco del ‘Día Internacional de la Mujer’, y las múltiples manifestaciones a favor del respeto de la dignidad de la mujer, el obispo Enrique Díaz Díaz consideró que la lucha no debe de ser de un solo día, sino cambiar el camino para vivir con dignidad hombres y mujeres.

“Yo creo que es muy necesario no tanto un día, sino un reconocimiento, que en nuestras comunidades, en nuestra sociedad se necesita valorar más a la mujer. Ojalá y que no se necesitara un día para hacer eso, ojalá no tuviéramos que luchar por reconocimiento de derechos, ojalá que esto sirva de reflexión no para irnos por otros caminos, sino para aceptar, vivir y reconocer esa dignidad de la mujer”, indicó el prelado de Irapuato.

Dijo que en Irapuato, en el Templo de la Familias, se trabajan dos proyectos encabezados por el padre Gerardo Hernández Robledo, encargado de la Pastoral Familiar y tres mujeres: Itzel Pelagio, Imelda Gómez Soto, y Montserrat Muñoz.

Uno de ellas es el ‘Centro de Escucha’ en donde se da atención a las mujeres en situaciones vulnerables como son madres solteras, madres violentadas, y es un espacio en donde las mujeres puedan acudir y ser escuchadas.