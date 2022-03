IEEG Y PAN: SOBERBIA, FALTA DE TACTO Y AFANES DE IMPOSICIÓN

PIE IZQUIERDO. Mal arranque del Instituto Estatal Electoral y de la aplanadora azul en el Congreso del Estado en el afán de avanzar en acciones concretas para garantizar candidaturas y diputaciones a migrantes.

ORIGEN. En el caso del IEEG, el consejo quiso ir más allá de lo que una sentencia del Tribunal Electoral Estatal señaló en la solicitud de un Juicio de Protección de Derechos Electorales de un ciudadano que buscaba ser diputado migrante y ya enfrentó una votación dividida y lo que se viene es una cadena de impugnaciones.

SUS CHICHARRONES. Y en la apuesta panista, su iniciativa es muy ventajosa porque el blanquiazul lleva varias legislaturas sin un solo diputado plurinominal. En otras palabras, háganse las curules migrantes en los bueyes de la oposición.

TIBIOS. Lo peor del caso es que hubo intentos de algunos azules en el Congreso de buscar un consenso con algunos partidos opositores para formular una iniciativa conjunta en la Junta de Gobierno.

UNA MÁS. De entrada parece que el PAN no sabe dónde está parado porque presenta una iniciativa que abre la puerta a los migrantes pero con costo en espacios para otros partidos según los números recientes y además, con la soberbia que le distingue, cree que todos se le pueden sumar como por arte de magia.

TROPEZÓN. Lo del IEEG no se entiende y ya podemos apuntarlo como el primer dislate en el consejo que encabeza Brenda Canchola que nos hace recordar aquella resolución para el reparto de plurinominales en tiempos de Mauricio Guzmán cuando intentaron cumplir con la regla de paridad, otorgando curules a las mujeres suplentes y no a los varones. La apuesta se tumbó fácilmente en tribunales y esta lleva la misma vía.

REACCIONES. El PRI por lo pronto ya dijo que impugnaría el acuerdo y el PAN mostró su rechazo a través de su representante ante el IEEG.

¿DE PARTE DE QUIÉN? De plano la consejera presidenta, Brenda Canchola quiere prender la pradera sin ninguna necesidad porque no hay sentencia que lo obligue a ello ni presión política para avanzar en ese tenor. Le gustan las emociones fuertes pero con poco tacto, sin una ruta de análisis trazada y con más tintes de ocurrencia que de otra cosa.

INÉDITO. Lo que llama la atención es la ausencia total de sentido de diálogo y apertura del nuevo consejo del IEEG. A sabiendas de que no puede imponer porque ellos no legislan, tensa la cuerda innecesariamente. No es por ahí donde se pavimenta el camino al 2024.

LA DEL ESTRIBO…

El discurso del famoso parlamento abierto en el Congreso de Guanajuato se debe acreditar en los hechos y en la actual legislatura parece ser la expresión de que “de lengua me como un taco”.

Un par de botones de muestra. El pasado martes tras la reunión de Junta de Gobierno, en el chat de la fuente que cubre el Congreso local se informó que unilateralmente se suspendía la rueda de prensa con los medios de comunicación dizque “porque solo se habían tratado temas de trámite”.

Para empezar, eso de que se trataron solo temas de trámite es subjetivo. De por sí en las ruedas de prensa de la Junta que preside Luis Ernesto Ayala solo se pueden abordar temas abordados en la agenda del día lo que permite un control de la agenda, son breves e infumables.

Ahora, de un plumazo se decide que no hay cuando se supone que la rueda de prensa es la atención a los medios no un simple espacio de propaganda del legislativo. Es el estilo ampliamente conocido de Luis Ernesto Ayala de no hacer olas pero eso no es parlamento abierto.

Por cierto, dos de los temas “de trámite” que se abordaron en Junta: las quejas que hay en algunas fracciones de la dirección de Apoyo Parlamentario y el otro, el hartazgo que hay en el personal del Congreso por el servicio de comedor del Palacio Legislativo. Ya les urge que cambien de empresa.

A SEIS AÑOS DE UN DISCURSO HISTÓRICO: PARA QUE LOS PANISTAS NO SE DEN GOLPES DE PECHO DE AUSTERIDAD

“Como sociedad no hemos construido los contrapesos indispensables para darle solidez a las decisiones de las autoridades, grandes proyectos y grandes sumas de dinero se siguen invirtiendo en proyectos que luego no saben qué hacer con ellos, a costa de otros que pudieran paliar las muchas necesidades de los pobres y marginados que tanto abundan en nuestro país. Contrapesos que hubieran evitado despilfarros, como el del parque bicentenario y las 900 hectáreas de la fallida refinería en Salamanca, por mencionar algunas del sexenio pasado, hoy convertidos en elefantes blancos, a los que se les busca infructuosamente alguna utilidad todos los días”.

Es el fragmento de un discurso crudo y rudo que sorprendió a muchos hace exactamente un sexenio y que resulta muy oportuno para que los panistas en Guanajuato midan los baños de pureza que se dan con eso de la austeridad.

Lo pronunció Javier Hinojosa, un empresario cercano al entonces gobernador Miguel Márquez que ese día se despedía como presidente del consejo del Instituto de Planeación del Estado para dar paso a Eduardo Sojo Garza.

Un discurso que pateaba el pesebre del status quo, que se volvía políticamente incorrecto y que hacía retorcer en su asiento al propio mandatario estatal y a alguno que otro empresario.

“¿Ha sido el Iplaneg el origen de los grandes proyectos de este sexenio, o del anterior?

¿Hemos incidido en la evaluación de los grandes proyectos y las grandes inversiones, “antes” de que estos se hayan decidido?

¿Hemos sido un contrapeso oportuno y eficaz al ejecutivo en la toma de sus decisiones?”, leyó ante la estupefacción de la mayoría de los presentes.

“Lamentablemente las respuestas a todos estos últimos cuestionamientos no

son afirmativas, los consejeros nos hemos quedado con la sensación de que la mayoría de las decisiones se han tomado al margen del Consejo y nuestro papel como consejeros se ha limitado a ser informados de algún modo de las decisiones que han sido tomadas de antemano, dando por hecho que validamos dichas decisiones”.

Fueron 2 dardos envenenados del empresario. Uno que pegaba en esa cacareada participación ciudadana que presume el PAN pero que solo le gusta cuando se cuadra o es de plano agachona.

Pero hay otro flanco. El de los proyectos millonarios que fracasan. Expo Bicentenario y compra de terrenos de la fallida refinería. Hoy que los panistas se retuercen criticando el Tren Maya y el aeropuerto Felipe Ángeles como monumentos al despilfarro. Tienen razón. Nomás que aquí no cantaron mal las rancheras.

PRI GUANAJUATO: LA SUCESIÓN DE LA (IN)DIGNIDAD

Dice la diputada local, Ruth Tiscareño Agoitia, que aún no decide si va a registrarse como candidata a dirigir el PRI en Guanajuato, luego de que se lanzó la convocatoria el pasado sábado pero el paso que dio al renunciar a su cargo como presidenta del PRI es inequívoco. Se retira para alistarse para el registro.

La ruta entonces es muy clara. Los dueños del balón en el tricolor quieren seguir detentando el poder y el control absoluto y ni siquiera lo reparten entre los suyo.

Alejandro Arias, el delegado Mauricio Ortiz Proal y la citada Tiscareño y nadie más. Bueno, faltaría ver quien sería el compañero de fórmula de la legisladora si se registra. Se habla de que podrían sumar a alguien de la corriente gerardista para apaciguar un poco las aguas.

Ruth Tiscareño dice que no tiene problema para cumplir los requisitos de la convocatoria. Que los cuestionamientos a que no cumple con los tres años de residencia ya está superado y aclarado.

Que además es un tema de derechos humanos el tema de aspirar aunque no sea oriunda pero que tiene trabajo acreditado y que nadie le puede regatear sus derechos.

Es su versión y tiene derecho a defenderla pero lo que hoy intenta el PRI es una ofensa para la escasa militancia que le queda en el terruño. Una ofensa más que no se puede argumentar con recursos leguleyos.

¿Ni modo que quiera el CEN revertir el desánimo que hay hace años entre sus militantes por las reiteradas muestras de que no les importa fortalecer a los liderazgos locales y que los escasos cargos disponibles son para otros?

Y es que el problema no es Ruth Tiscareño ni es nada personal en contra de ella. Es un tema de dignidad del priismo guanajuatense frente a lo que parece una nueva imposición.

Se habla ya de la posibilidad de que la diputada Yulma Rocha haga fórmula con Javier Contreras para la elección del próximo 12 de abril en la que los cuatro mil integrantes del consejo político serán los electores de la nueva dirigencia.

No olvidar que ese consejo se armó cuando Yulma era aliada de Arias y Tiscareño. En fin, el PRI de unos cuantos parece agonizar. En Guanajuato no hay forma de salvar la decadencia sostenida de un instituto político que hoy solo es una rémora del PAN y que no representa oposición en el terruño.

