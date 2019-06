IEEG se declara incompetente para decidir sobre votación de parquimetros en SMA

El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato declaró no cumplir con las condiciones de la solicitud de los sanmiguelenses, quienes buscan la manera de llevar a votación el tema

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) se declaró incompetente para atender la petición de un grupo de ciudadanos para que se realice un plebiscito en San Miguel de Allende en contra de la colocación de parquímetros, en virtud de que la solicitud inicial fuera hecha a ese Ayuntamiento.

“Los ciudadanos aclaran que su intención es pedirle al Ayuntamiento de San Miguel de Allende que inste un plebiscito ante el Instituto Electoral, es decir, su intención no fue solicitar al IEEG un plebiscito”, señaló Mauricio Guzmán Yáñez, presidente del órgano local electoral.

Explicó que existen dos vías para solicitar un plebiscito; una directamente al IEEG para lo cual debieron haber presentado 3 mil 777 firmas correspondientes al 3% de la lista nominal; o bien, a través de una solicitud hecha al Ayuntamiento para que sea éste quien, por acuerdo, solicite al órgano local la realización de este instrumento de participación ciudadana.

“Una vez que los solicitantes han declarado que su intención no fue solicitarle al Instituto sino pedirle al Ayuntamiento que lo pidiera al instituto, decidimos con toda claridad que no somos competentes, no tenemos atribuciones, uno, para darle respuesta al escrito, es decir hay un escrito que se le dirige al Ayuntamiento, pero tampoco podemos pronunciarnos porque no hay una solicitud de plebiscito”, dijo.

Por este motivo, la Comisión de Participación Ciudadana determinó en sesión ayer que el IEEG no puede ni contestar el oficio que los ciudadanos sanmiguelenses hacen al Ayuntamiento, ni pronunciarse respeto a una solicitud de plebiscito porque no la hay.

