LLAMADO DE ATENCIÓN. No es menor la reflexión que hace la consejera del Instituto Estatal Electoral Beatriz Tovar Guerrero ante la fiebre por la inclusión que se da en torno a los grupos vulnerables en la entidad.

EL ORIGEN. La diferencia de las fuentes y los criterios de selección de éstas para definir la cifra de personas que integran los grupos vulnerables en la entidad que quieren acceder una candidatura será un problema para el Instituto Estatal Electoral llegado el momento de hacer las asignaciones proporcionales.

CUESTIÓN DE NÚMEROS. Tovar Guerrero dice que su cuestionamiento personal al porqué hay más afrodescendientes que indígenas (108 mil por 67 mil)se basa en un sentido de anticipación a un escenario que tendrá que enfrentar la autoridad electoral cuando se trate de otorgar candidaturas a estos grupos en la siguiente elección o en la que le sigue.

DIFERENCIAS. Expuso que no sabe con precisión cómo es que la secretaría de Desarrollo Social y Humano define la población indígena aunque se conoce que lo hace a partir de registros puntuales de los habitantes en cada comunidad a diferencia de los afrodescendientes que lo hace a través de la autoadscripción.

ACOTACIÓN. No se debe olvidar que hay una sentencia en el tema de comunidades indígenas que se tiene que cubrir pues se deben emitir acciones afirmativas para candidaturas a pueblos originarios.

AMPLIACIÓN. Pero esa sentencia solo les beneficia a ellos y en su momento, los afrodescendientes pueden pelear sus derechos y entonces, proporcionalmente les corresponderían más espacios aunque ellos no tengan que acreditar con documentos o estudios su pertenencia a ese grupo vulnerable.

OTRO TEMA. Ya ni hablemos de la comunidad de la disidencia y de la diversidad sexual que también lo es por autoadscripción.

SUGERENCIA. La consejera electoral dijo que lo ideal es que el IEEG haga un estudio a fondo más allá de las cifras, que incluya la perspectiva sociodemográfica para saber en realidad el peso y el impacto de cada uno de los sectores vulnerables y no tomar solamente cifras que emiten instancias diversas con metodologías diferentes.

MÉTODO. Vaya que se va a necesitar o esto se puede convertir en una pachanga o en una bola de nieve para la autoridad electoral.

LA DEL ESTRIBO…

Y bueno, tal como sucedió con las cuotas de género que terminaron como paridad en todo, las medidas afirmativas para grupos vulnerables representarán un reto para legisladores y autoridades electorales en la elección de 2024.

Tras el debate que se ha generado en los últimos días sobre la garantía de candidaturas para grupos como los migrantes y las medidas afirmativas para comunidades indígenas y discapacitados, la autoridad electoral tendrá que lanzar sus definiciones basadas en estudios que otorguen a cada grupo la representación que merece. No en ocurrencias.

CARLOS MEDINA: A 8 AÑOS DEL SEGUNDO AIRE

Hoy es uno de los miembros del staff del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Hace 8 años era el dirigente estatal del PAN y literalmente destapaba el retorno a la política activa de Carlos Medina Plascencia.

“El regreso de Carlos Medina se debe, como él lo ha dicho, al trabajo que ve por parte del gobernador y a reforzar el trabajo que se hace a través de los comités municipales y a través del comité estatal. Yo les acabo de mencionar hace unos momentos que me preguntaban de los candidatos que hubo uno, al que ustedes no mencionaron”, dijo Trujillo.

El tema era la batalla por la candidatura a alcalde de León. El PAN buscaba al personaje ideal que le llevara a recuperar la alcaldía de León en manos del PRI pero que tenía a Bárbara Botello en una vorágine de polémicas y pleitos interminables.

Y ese “precandidato” del que hablaba el entonces dirigente panista era justamente Medina. El pronunciamiento de Trujillo confirmaba la indefinición en que comenzaba a caer la disputa por esta nominación que con el tiempo se convertiría en un conflicto para el dirigente.

Hasta ese momento, en el PAN leonés de manera oficial figuraban 6 aspirantes plenamente reconocidos por el comité estatal blanquiazul: Ector Jaime Ramírez Barba, Héctor López Santillana, Juan Carlos Muñoz, Mayra Enríquez, Diego Rodríguez y Humberto Andrade.

Y ojo, era 2014, faltaba un año para la elección constitucional. En esa lista no estaban incluidos, 2 personajes que serían los protagonistas del reparto final: Ricardo Sheffield y el propio Medina.

Sheffield, no incluido en la lista de prospectos por ser ajeno al grupo en el poder ya daba lata como piedra en el zapato pero nadie se la creía y pensaban que lo iban a anular de un plumazo.

Carlos Medina mientras tanto, visto como un activo, un personaje con buena imagen que iba a ser factor de cohesión pero que se convertiría en otra piedra en el zapato porque vetó a Sheffield pero también al que era delfín de Miguel Márquez, Diego Sinhué.

Mire lo que son las cosas: a ese que él vetó en 2014 para alcalde se convertiría en gobernador 4 años después.

Medina Plascencia no quería regresar a la política activa pero sus ansias de ser “influencer” en el pretendido regreso del PAN al poder de León y esa imagen de puro y ajeno a intereses personales que promovió le permitieron ser tomado en cuenta.

Todo empezó hace exactamente 4 años, cuando en una declaración del entonces dirigente estatal del PAN Gerardo Trujillo Flores que no tenía prevista y que salió en la calentura de una rueda de prensa, afirmaba que Carlos Medina Plascencia era un posible candidato a la alcaldía de León.

Luego se arrepentiría muy pronto porque supo que no es lo mismo ser borracho que cantinero.

VERDE Y PRI: EL PESO DE LAS MARCAS ASOCIADAS

Apenas ayer le comentaba de la tragedia que vive el PRI en Guanajuato al estar tan cerca del PAN justo cuando este partido apuesta buena parte de su capital político al rechazo que representa Andrés Manuel López Obrador y la 4T en la entidad, o por lo menos, la dificultad del morenismo para penetrar en el electorado guanajuatense.

El coordinador de la bancada del partido Verde en el Congreso local, Gerardo Fernández decía hace unos días que resultaba paradójico que el PRI, tras 30 años de gobiernos panistas en la entidad en los que la mayoría de ellos combatió al blanquiazul y se asumía como alternativa de gobierno, ahora esté literalmente entregado al blanquiazul de cara al 2024.

Y tiene razón el legislador del Verde quien ve en esa cercanía de PRI y PAN que hace realidad la narrativa lopezobradorista del PRIAN una oportunidad para que el partido Verde que en 2021, perdió algo de “punch” y espacios en la entidad, pueda crecer, aprovechando una deseada por ellos, debacle tricolor.

El problema es que el Verde también enfrenta su propia contradicción de ser un partido que si bien se ha desmarcado del camaleonismo que ha caracterizado a su partido en lo nacional (en el 2000 con el PAN, en el 2012 con el PRI y en 2018 con Morena), parece que ya muy pocos le compran aquello de que en Guanajuato no van aliados con quien les dicta su dirigencia nacional.

Y esa doble circunstancia (la del PRI y la del Verde) termina favoreciendo a Acción Nacional. Por un lado el tricolor, se desdibuja solito porque todo lo que tiene precio es barato y si bien, es poco probable que se dé una alianza en la boleta, sí es probable que veamos una alianza de facto entre azules y tricolores.

Un pacto de no agresión entre ambos partidos que le permitirá al menos, despreocuparse por el adversario tricolor que no lo será en 2024 pese a los arranques de dignidad que tengan quienes decidan no seguir la ruta de entreguismo de sus líderes.

El Verde guanajuatense no la tendrá tan fácil para desmarcarse de su cercanía con Morena en lo nacional. No será algo que pueda manejar de manera sencilla frente al electorado. No vemos que se vaya a dar una coalición pero sí una gran dificultad para separar los acuerdos nacionales con las distancias que se quieran establecer en lo local.

Morena y lo que representa López Obrador seguirán siendo el gran adversario del panismo gobernante en el terruño. El otro invitado a la elección es Movimiento Ciudadano que, la lógica indica que irá solo aunque todavía con muy pocos argumentos para sumarse a las grandes ligas de los protagonistas en 2024.

