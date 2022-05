EL MOMENTO. Los 3 votos particulares que se emitieron en la pasada sesión del pleno del consejo del Instituto Estatal Electoral en contra del acuerdo del IEEG merecen reflexión aparte porque nos llevan un tema de fondo y de lo que ocurre en el consejo actual.

ASUNTO. Vayamos con el que presentó la consejera del Instituto Estatal Electoral Nora García Huitrón en contra de la decisión del consejo que por apretada mayoría sacó adelante la consejera presidenta Brenda Canchola Elizarrarás para implementar medidas afirmativas a afrodescendientes, discapacitados y personas de la diversidad sexual.

RAZONES. García Huitrón considera erróneo acordar medidas afirmativas sin un estudio previo, para afrodescendientes, discapacitados e integrantes de la diversidad sexual.

INCONGRUENCIA. Ella considera que el organismo actúa a su conveniencia y mide con rasero distinto situaciones que tienen que ver con la paridad y la aplicación de medidas afirmativas para garantizar espacios de representación popular a grupos vulnerables de la sociedad.

PRIMER ACTO. Hace unos meses, el consejo del IEEG tomó una polémica decisión por 5 votos a favor y 2 en contra al acatar una resolución que emitió el Tribunal Estatal Electoral que solicita, los partidos garantizan una candidatura para ciudadanos migrantes en el siguiente proceso electoral.

SEGUNDO ACTO. El consejo del IEEG acató la resolución pero además hizo un acuerdo para que se emitan medidas afirmativas y se garanticen candidaturas también a afrodescendientes, discapacitados y población de la diversidad sexual, situación que no abordó el Tribunal.

TERCER ACTO. El PAN impugnó el acuerdo ante el propio IEEG que hace unos días lo ratificó pero ahora con una votación más apretada: 4 a favor y 3 consejeras (Sandra Liliana Prieto, Beatriz Tovar y Nora García Huitrón) quienes emitieron además un voto particular.

ARGUMENTOS, “El Tribunal Estatal Electoral ya estableció el procedimiento para implementar medidas afirmativas en el caso de la diputación migrante, en el que nos vinculó a realizar un estudio de viabilidad y, entonces, ¿por qué se hace la distinción en este caso en concreto de no atender por analogía lo ya razonado por la autoridad jurisdiccional? Estas preguntas hacen pensar que se atienden a conveniencia los criterios del Tribunal”, dice el escrito de García Huitrón.

INSUFICIENTE. “Porque en esta ocasión se optó por desconocer el multicitado procedimiento en un caso análogo, lo cual considero incongruente, pues el hecho de que no se cuente con una norma específica que nos obligue a realizar un estudio de viabilidad o a atender, incluso como criterio orientador, las consideraciones de la autoridad jurisdiccional, a mi juicio no es suficiente para justificar que se omita realizar un estudio serio sobre la procedencia de estas medidas afirmativas y obligar con ello a los partidos políticos a su cumplimiento sin una base objetiva”, señala el documento de la consejera.

FALLA DE ORIGEN. Para la consejera este estudio de viabilidad era necesario también por el impacto que las medidas podrían tener en las prerrogativas de los partidos.

LOS DINEROS. “Las acciones afirmativas no solo serán tangibles en el registro de candidaturas, sino que deben considerar los tiempos y los procesos internos de los partidos, en los que también se involucra el ejercicio de recursos públicos. Al instrumentar las medidas afirmativas en los términos señalados en el acuerdo impugnado, cabe la posibilidad de que los partidos políticos requieran destinar parte de su ministración por ejemplo para intérpretes de señas o para generar documentación accesible para débiles visuales, y en el acuerdo impugnado no se prevé hacer del conocimiento tal circunstancia a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral”, señala.

QUE ASÍ SEA. Este tema seguirá dando de qué hablar porque seguramente el PAN va a impugnar en otras instancias. Pero las 3 consejeras y su respectivo voto particular ya dejaron claro que no es la negativa de un partido sino la objeción de casi la mitad de un colegiado que no están de acuerdo con las formas de quien encabeza el IEEG. Hay materia para un debate de altura en el primer consejo con mayoría femenina.

LA DEL ESTRIBO…

En la famosa glosa del informe, entre tantas evasivas y la modorra de un formato perfilado para diluir temas importantes, va un dato importante y a la vez preocupante.

En Guanajuato solo se han entregado 2 certificados de idoneidad a familias interesadas en ser una familia de acogida para niños, niñas y adolescentes que se han quedado sin cuidados parentales mientras que hay 678 niños que están en una institución en lista de espera para integrarse a una familia de este tipo.

Así lo reconoció el director del DIF estatal Gerardo Trujillo Flores en la pasada glosa del informe de gobierno. En su respuesta a un cuestionamiento de la diputada Dessire Angel, solicitó una mayor difusión de este programa que busca integrar a niños, niñas y adolescentes a una familia y contrarrestar los daños psicológicos que tiene para una persona la condición de “institucionalización” (estar en una casa hogar o albergue).

Para dimensionar la gravedad del asunto, el DIF solo registra 43 familias interesadas en tener a un niño o niña en su familia.

FRASES DE DEBATES QUE QUEDAN PARA LA POSTERIDAD

En campañas electorales, hace 10 años en 2012 y hace 4 en 2018, los candidatos en pugna se daban con todo en algunas frases que describían los momentos y los estados de ánimo.

Miguel Márquez deslindándose de Juan Manuel Oliva hace una década y Diego Sinhue hablando de moches frente al entonces morenista, Ricardo Sheffield en 2018.

“Yo no soy Juan Manuel Oliva, soy Miguel Márquez Márquez y cada quien resonde por sus actos”.

La frase la pronunció el entonces candidato del PAN a la gubernatura hace exactamente 10 años en el primer debate organizado por la autoridad electoral en aquella campaña.

Esa noche, el exalcalde de Purísima se convirtió en el blanco favorito de la mayoría de los candidatos a la gubernatura. Curiosamente, no fue el priista Juan Ignacio Torres Landa (qepd) el más filoso con sus cuestionamientos, sino el perredista Arnulfo Montes de la Vega quien se lanzó así desde la tercera cuerda.

“Miguel, escuché que dijiste autonomía en la Gestión Pública, no la tuviste, Oliva te ordenaba qué hicieras y tú lo aceptaste, por eso lo protegiste. ¿fue a cambio de la candidatura o qué fue?, tu dignidad dónde queda”, atizó el aspirante del sol azteca.

Márquez le respondió entonces con la frase que abre este apartado. Quizá lo sabía desde antes pero a partir de entonces, reafirmó su convicción de que tenía que mandar señales de que con Juan Manuel Oliva no iba ni a la esquina. Y lo cumplió con creces y algunos dirían, hasta el exceso.

Seis años después, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo “violó” la máxima que tiene un candidato puntero en campaña que prohíbe a quien va arriba en las encuestas, cuestionar a cualquiera de sus adversarios.

El entonces candidato de la coalición Por Guanajuato al Frente lo hizo anteayer en el debate organizado por el sector empresarial en León luego de que Ricardo Sheffield replicara uno de los mandamientos lopezobradoristas para el combate a la corrupción: si el Presidente es honesto, el ejemplo basta para que ninguno de sus subalternos, caiga en las garras de la corrupción.

“Coincido con Ricardo, el líder tiene que ser íntegro. Por ejemplo, si un ejecutivo pide ‘moches’ por poner gasolineras, los de abajo van a seguir el ejemplo, necesitamos trabajar en una cadena de arriba hacia abajo, como se barren las escaleras, por eso hay que fortalecer mecanismos de control, vigilar a todos los ciudadanos, que la revisión de la cuenta pública sea sin compromisos de partidos.”

El pronunciamiento sacó de balance a Sheffield Padilla quien se revolvió en su asiento. Sonrió pero aguantó vara. No hizo alusión directa al misil pero repitió su discurso cuando surge un señalamiento particular. Que ha sido el más auditado tanto por gobiernos priistas como por panistas y no le encontraron nada.

Anécdotas de campaña con personajes que tienen otro camiseta o viven su tercer aire.

BANCADA FEMINISTA: HOGUERA DE VANIDADES Y FUEGO AMIGO



Como nunca antes se había visto en una legislatura local, los temas y las iniciativas que reivindican la paridad sustantiva, los derechos de las mujeres y el avance de políticas públicas a favor de ellas se ha hecho presente en Guanajuato.

Eso es de celebrarse. Y sin lugar a dudas, uno de los factores disruptivos o mejor dicho, que detonaron esa situación fue la aparición de la llamada bancada feminista, un gran lance de las diputadas del Verde, Martha Ortega del partido Verde; Dessiré Angel de Movimiento Ciudadano y Yulma Rocha del PRI.

Un buen lance porque, las 3 combinaron las virtudes y fortalezas que tienen como legisladoras para sobreponerse a la condición marginal de sus bancadas y representación parlamentaria.

Ortega es la mitad de la bancada del Verde; Yulma es una de 4 en el PRI pero tiene un conflicto con Alejandro Arias y Ruth Tiscareño por lo que su posición es frágil en la fracción; y ni se diga de Angel Rocha, solitaria representante de un partido que solo ha tenido diputados entregados en mayor o menor medida a la aplanadora panista.Las 3 diputadas han tenido que adquirir posiciones que no se les conocían en sus actividades anteriores pero que son creíbles. Su conversión o transformación no se ve fingida y se han adaptado a las circunstancias y al entorno.

Y es su irrupción con la agenda feminista lo que ha movido al propio PAN para adoptar posiciones y posturas progresistas que nunca antes había planteado. Y eso es de celebrar.

La bancada feminista ha hecho ruido pero su propuestas además son generalmente pertinentes y dignas de tomar en cuenta.

Las 3 diputadas invitaron a las de Morena y del PAN a conformar el bloque. Las morenistas no quisieron y las panistas han optado por incorporar a su agenda, algunos temas que no chocoran con sus principios. Así se la han llevado.

Hace unos días, la priista Ruth Tiscareño presentó una iniciativa relativa a los derechos laborales de personas y mujeres menstruantes, un asunto que es todo un tema en algunos países de Europa.

Es la primera vez que Tiscareño propone una iniciativa relacionada con los derechos de las mujeres y que es propia de la agenda feminista. La propuesta no tendría porqué generar celos entre quienes irrumpieron con la agenda.

Ojalá no sea ese sentimiento el que reine y que más allá de las diferencias que pueda haber entre las mujeres de diferentes partidos, se imponga la solidaridad de género.

Por la misma razón, no es un buen lance que desde la cuenta oficial de la dirigencia estatal del PRI se promuevan artículos en los que se advierte sobre los celos que habría provocado la iniciativa de Tiscareño. El problema es que Tiscareño es también dirigente del tricolor y no es ajena a esa lance.

Lo peor que podría pasar a lo refrescante que resulta el avance de la agenda feminista en Guanajuato frente a las resistencias en un sector del PAN es que los celos de las protagonistas frenaran ese avance.

Más allá de las diferencias o hasta enconos personales, la causa debería estar por encima de todo. La bancada feminista ya irrumpió y tuvo su efecto positivo. Lo peor que puede hacer es inmolarse en celos y envidias estériles.

