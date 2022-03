El presupuesto para el plebiscito es referente a la construcción del Nuevo Museo de las Momias en la capital

Guanajuato.- El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato ( IEEG ) tiene disponibles 66 millones de pesos para la realización del plebiscito referente a la construcción del Nuevo Museo de las Momias (MUMO) en Guanajuato Capital.

Lo anterior lo dio a conocer Brenda Canchola Elizarrarás, consejera presidenta del IEEG.

Explicó que anualmente se prevé un fondo de hasta 66 millones de pesos para la posible realización de ejercicios de participación ciudadana, como en esta ocasión es el plebiscito para el MUMO.

“Se establece que se destinan 66 millones de pesos para la eventual realización de los ejercicios de participación ciudadana. Este dinero no está a disposición del Instituto, solamente se reserva, se prevé y está en finanzas. Cuanto se requiere se solicita el monto que nos costaría este plebiscito”.

Sesionarán para ver presupuesto

La presidenta del IEEG explicó que el sábado 12 de marzo la Comisión de Participación Ciudadana estará sesionando para radicar como recibida la solicitud de plebiscito.

Después se tendrán 15 días naturales para verificar la información y determinar si el ejercicio procederá o no.

“La solicitud sería improcedente cuando no se reúnan los requisitos del apoyo, que no contengan nombre, ni firma, que no fueran la cantidad. Se presentará a una autoridad distinta y que en este caso no aplica porque sí se presentó. También que se presentará el fuera de términos, que no se expresaran las razones por las que se realiza el plebiscito o que el tema no fuera materia de los que son materia para someterse a plebiscito”.

Sin investigación ante presuntos engaños

Afirmó que se estará revisando si el tema es procedente a un plebiscito y en caso de que sea una materia que sí está estipulada por la Ley de Participación Ciudadanas, se tendrá que decidir cuidadosamente cuál será la pregunta que se va a formular.

Indicó que no se tiene contemplado iniciar una investigación sobre los vídeos que circularon en redes sociales donde presuntamente los promotores del plebiscito proporcionar información falsa para conseguir el apoyo de los ciudadanos.

Además, únicamente se podría revisar el asunto si se presenta una denuncia por algún interesado.

“Todo eso lo teníamos que analizar y la pregunta que formule la Comisión de Participación Ciudadana se tendría que articular en términos claros y definidos, por lo cual se tendría que definir qué se va a preguntar a la ciudadanía dependiendo de la solicitud y la revisión que se haga y ya cuando se tenga bien definida no tendrá que ser tendenciosa, ni tener juicios de valor”.