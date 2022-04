Aunque la titular del IEEG califica reforma electoral como retroceso al arbitraje en México, continuarán sus labores en el instituto

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- La presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), Brenda Canchola Elizarraraz, calificó la reforma electoral de López Obrador como un retroceso para el esquema de arbitraje electoral en México.

El jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso de la Unión la iniciativa de reforma a la Ley Electoral. En la que se establece la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas para la eliminación de los tribunales electorales.

Asimismo, busca la reducción de legisladores plurinominales y la federalización de las elecciones.

Justo es este último punto por el que hoy Brenda Canchola se pronunció:

“Creo que sería una determinación que si se hace la reforma se tendría que diseñar un sistema que también funcione. Pero este sistema que tenemos ahorita es consecuencia de una evolución histórica en las últimas décadas. (…) Sería lamentable (la aprobación) a la estructura como tal del sistema nacional de elecciones”.

¿Por qué el IEEG califica reforma electoral como retroceso?

Argumentó que la existencia de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) garantiza la cercanía de las instituciones electorales con la ciudadanía. Premisa bajo la que reiteró que la aprobación de la reforma electoral de López Obrador sería “una decisión no tan afortunada”.

“Sería una decisión no tan afortunada tratar de desaparecer al Instituto Nacional Electoral. Es una de las instituciones en la que la ciudadanía confía más. (…) También en los estados. De manera particular, en Guanajuato, tenemos un organismo electoral que desde hace 27 años organizamos elecciones de manera transparente, tranquila y en forma pacífica. Eso no lo debemos dar por sentado”, mencionó.

No obstante el IEEG califica reforma electoral como retroceso, Brenda Canchola mencionó que se seguirá trabajando en el marco de las atribuciones legales y constitucionales que tienen.

