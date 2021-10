Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El consejo general del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), aprobó por mayoría el proyecto de presupuesto de egresos para el año 2022 conformado por un monto superior a 409 millones, el cual se prevé un incremento del 3% a los salarios de consejeros y contempla el financiamiento público para partidos políticos por casi 174 millones de pesos.

El presidente provisional del IEEG, Antonio Ortiz Hernández, detalló que el anteproyecto de presupuesto para el próximo año contempla 201 millones 311 mil 077 pesos para gasto ordinario del IEEG, lo que representa el 49.2%, mientras que se destinarán 33 millones 957 mil 567 pesos (8.28%) para la realización de 19 proyectos específicos, dando un total de 235 millones 268 mil 645 pesos, y 173 millones 819 mil 456 pesos (42.48%) para el financiamiento público de los partidos políticos.

Antonio Ortiz señaló que la construcción del anteproyecto está basada en el principio de austeridad.

No obstante, la consejera electoral, Concepción Aboites Sámano, pidió que no se aprobará la construcción de un nuevo edificio de oficias en el IEEG por un monto superior a 10 millones de pesos, al considerarlo innecesario e injustificado.

También dijo que resulta innecesario la adquisición de nuevo equipo para el área de comunicación por 1.5 millones de pesos y que no se destinen más de 25 millones de pesos para la contratación de personal eventual; no obstante sus propuestas no fueron aprobadas.

Financiamiento para partidos políticos

Para el próximo año, solo los partidos políticos PAN, PRI, PVEM, Movimiento Ciudadano y Morena recibirán financiamiento público al haber alcanzado el porcentaje requerido en las pasadas elecciones y haber conservado su registro.

Del monto total de 173 millones 819 mil 456 pesos, se destinarán 168 millones 756 mil 754 para actividades ordinarias permanentes mientras que para actividades específicas el monto a destinar es de 5 millones 062 mil 702 pesos.

Los partidos PRD, PT y Nueva Alianza, no tienen derecho a recibir financiamiento público local al no haber alcanzado el 3% de la votación en las elecciones, mientras que los otros partidos nacionales, Partido Encuentro Solidario, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas, no fueron consideraron en la distribución del recurso.

