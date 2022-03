Cuatro víctimas identificaron a cuatro mujeres policías que reprimieron a manifestantes feministas en León en 2020

León.- Cuatro de las 22 mujeres que sufrieron de represión policiaca durante la manifestación feminista del 22 de agosto de 2020 en León, identificaron a cuatro elementos femeniles del grupo de atención en violencia de género como las presuntas responsables de haberlas violentado durante su traslado a los separos esa noche.

Ahora esperan que se complete su vinculación a proceso y su arresto por estos hechos.

Verónica Cruz Sánchez, directora de Las Libres que ha acompañado en todo el proceso a las denunciantes, aseguró que las identificaciones de las policías agresoras se lograron en rondas de reconocimiento contra 80 elementos, señaladas como posibles partícipes. Sin embargo la audiencia de vinculación sigue pendiente desde el año pasado.

“A finales del año pasado estaba ya programada la audiencia de vinculación a proceso contra cuatro policías, pero no se llevó a cabo porque no se reunieron las condiciones de una sala adecuada para todas las personas que implicaba. Entonces se pospuso y estamos a la espera de esa audiencia”.

“Hasta ahorita solamente está configurado el abuso de autoridad pero podrían ser más. A cuatro de todas las policías que ejercieron la violencia contra las manifestantes, quienes directamente cometieron el delito”, afirmó al respecto.

Según Cruz Sánchez, en febrero se reprogramó la audiencia, pero a petición de la defensa ésta se volvió a aplazar. Las denunciantes pidieron ampliar la ronda de reconocimiento para tratar de identificar a un mayor número de agresoras, aunque solamente pudieron confirmar a las cuatro originalmente señaladas.

22 manifestantes buscan justicia tras los hechos en los que reprimieron a feministas en León en 2020

Las cuatro denunciantes fueron las únicas de entre las 22 manifestantes detenidas que decidieron proceder también por la vía penal por la detención arbitraria que sufrieron y las agresiones posteriores mientras eran trasladadas a los separos. Los policías involucrados en la cadena de custodia tardaron en promedio tres horas en presentarlas ante el juez calificador.

En total 19 mujeres interpusieron una queja ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, que recibió el expediente 108/20-A, el cual concluyó el 26 de febrero de 2021 con una recomendación dirigida al juez cívico general Miguel Ángel López Pérez, y tres al secretario de Seguridad Pública, Mario Bravo Arrona, entre ellas las de abrir investigaciones contra todas las personas involucradas en la represión. Esto incluye al director operativo Juan Pedro González Pérez, la agente Sandra Erika Hernández Calvillo, el comandante del Grupo Delfín, Paulin Ramiro Granados Aguirre, y el subsecretario de Atención a la Comunidad, Mario Alberto Rodríguez Mariscal, quien realizó las funciones de secretario de Seguridad cubriendo el periodo vacacional de Bravo Arrona.

De acuerdo a la información proporcionada a Las Libres, solo dos de los señalados en las recomendaciones han sido debidamente sancionados. Mientras que las presuntas responsables se mantienen en sus puestos de trabajo, sin que haya quedado claro si fueron sancionadas por parte del Consejo de Honor y Justicia del municipio de León, pese a que esto estaba establecido en una de las recomendaciones emitidas por Derechos Humanos sobre ese caso.

“En principio todavía no hay elementos para que las despidan, porque estamos en eso, justo que un juez las vincule a proceso o no, dependiendo del grado de responsabilidad. Y por la otra vía, una de las recomendaciones de Derechos Humanos fue que sancionaran a las policías que ejercieron esta violencia y eso todavía no queda claro, a quienes sí y a quienes no les abrieron carpeta administrativa”, dijo Cruz Sánchez al respecto.

