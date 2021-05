Identidad secreta: candidata a alcaldía de Monterrey revela ser como Dr. Who

Redacción

Monterrey.- México Mágico: la pelea por los cargos públicos que se definirán este 6 de junio en varios estados de la República está reñida y los aspirantes están haciendo de TODO (de todo literalmente) para ganar votos.

Ahora fue el turno de Yolanda Cantú, candidata a la alcaldía de Monterrey por Acción Nacional quien ‘reveló’ en un debate que ella era como Doctor Who, un personaje misterioso que viaja a través del espacio y tiempo en una nave llamada TARDIS (Time And Relative Dimension In Space).

“En el ámbito político yo soy denominada Yolanda Who, soy Yolanda Who Cantú, una mujer muy parecida a Doctor Who, el cual fue una mente brillante que tenía metodología, estructura y hablaba con cuentas claras”, dijo durante un debate la aspirante.

Esta declaración se volvió viral en redes sociales en pocas horas por la ‘gran similitud‘ entre el personaje del programa de televisión y la candidata.

¿Qué opinas? Aquí te dejamos el video:

DOCTOR WHO QUEDÉ 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/L1Av2fG5KK — Jorge Cavazos 🗯 (@caballonegro) May 12, 2021

dm