Identican a descuartizado abandonado en jardín principal de Coroneo

Redacción

Coroneo.– Ya fue identificado el cadáver descuartizado cuya cabeza y miembros fueron abandonado en el acceso a la presidencia municipal y jardín principal, respectivamente, el pasado 24 de abril, junto cartulinas, era originario de la ciudad de Querétaro y se llamaba Pedro Miguel Rivera López, de 62 años.

Como se informó, el pasado 24 de abril, muy temprano por la mañana, fueron encontrados restos de un cuerpo, en la puerta de la presidencia fue dejada una cabeza y un brazo y al pie de la escalinata del kiosko del Jardín Principal, en bolsas negras, el torso y el resto de las extremidades, así como una cartulina de un grupo delictivo.

Su familia en Querétaro desconocía su paradero porque no lo veía desde el día 23 de abril en que salió de su domicilio en la colonia Los Sauces e informó que iba a ver a una pareja que tenía en una comunidad del vecino estado, ya que estaba en proceso de separarse de su esposa.

Pasaron 15 días y no regresó pero esto no extrañó en su casa ya que pensaron que estaba con la otra mujer, pero al ir a buscarla y preguntar, esta les informó, que se había regresado a Querétaro la medianoche de ese día, así que denunciaron su no localización ante la Fiscalía General de aquella entidad.

Una nieta de occiso incluso difundió en Facebook una petición de ayuda dando a conocer las características del desaparecido y fue así que las autoridades de Guanajuato, con quienes nunca hubo contacto, pudieron conocer del caso e hilar características que coincidían con el cuerpo desmembrado y se comunicaron con la familia, por lo que vino una persona y lo identificó.

Trascendió que incluso hubo una llamada del celular del finado, mediante la que los autores del homicidio bromearon con la familia y les dijeron que ya no lo buscaran.