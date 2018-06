Iba a exceso de velocidad y termina chocando contra cerro

El conductor resultó ileso, el accidente se registró en la curva que se encuentra poco antes de llegar a la nueva carretera que conduce a DCA

Guanajuato.- La imprudencia de un joven al conducir a exceso de velocidad por el acceso Chavéz Morado, propició que perdiera el control del volante y se saliera del camino estampándose contra el cerro.

El percance ocurrió minutos después de las 10 de la mañana, en la curva que se encuentra poco antes de llegar a la nueva carretera que conduce a DCA.

Por suerte el conductor, de quien no se conoce nombre y si viajaba solo, no presentó lesiones de gravedad por lo que no requirió de atención médica, simplemente fue revisado por los paramédicos de Cruz Roja quienes descartaron que tuviera golpes que pusieran en riesgo su vida.

Personas que pasaban por el lugar a la hora del incidente, vía telefónica, solicitaron ayuda de los cuerpos de rescate del municipio, por lo que minutos después llegó Cruz Roja, y casi enseguida llegaron elementos de Policía Preventiva quienes realizaron las primeras indagatorias para determinar la causa que propició en percance.

Al lugar de los hechos también arribaron efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FESPE) quienes se hicieron cargo del asunto hasta que llegó una grúa, con la que se ayudaron para sacar el carro afectado y trasladarlo a uno de los corralones ubicados al sur de la ciudad.

El carro siniestrado fue un Tiida de la Nissan, de color gris, con placas de circulación GTS–82–74, el cual resultó con afectaciones en la parte frontal, los faros rotos, cofre, parabrisas y llantas.

