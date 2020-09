Iba a exceso de velocidad y termina llantas arriba en glorieta Santa Fe

Redacción

Guanajuato.- Solo daños materiales dejó la volcadura de un carro, que al parecer circulaba a exceso de velocidad, en las inmediaciones de la glorieta Santa Fe.

El hecho se registró aproximadamente a las 8:20 horas, la mañana de este miércoles y fue atendido por bomberos SIMUB y Policía Estatal de Caminos.

Por suerte no hubo personas lesionadas ya que a esa hora no había mucha circulación vehicular por la zona, lo que favoreció para que no resultaran más carreo dañados.

El vehículo siniestrado quedó volteado llantas arriba en medio de la carretera en el tramo, donde está la curva de retorno hacia el acceso Diego Rivera.

Al lugar arribaron policías de Tránsito del Estado quienes se hicieron cargo del asunto y de coordinar las acciones para que el vehículo fuera remolcado y liberar la vialidad.

