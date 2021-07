Lourdes Vázquez

Guanajuato.- El coordinador de los diputados del PRI, Hugo Varela Flores, manifestó la preocupación que existe por el inminente regreso a clases presenciales el próximo 30 de agosto frente a una tercera ola de Covid-19 y en virtud de que Guanajuato se encuentra en el tercer lugar de contagios confirmados y el sexto respecto a las defunciones.

Detalló que al 25 de julio se han registrado a nivel nacional 585 defunciones en el grupo de edad de 0 a 17 años por contagio de coronavirus y de estos 34 corresponden a Guanajuato en donde se reportan 5 mil 067 contagios confirmados en dicha población.

“Manifestamos nuestra preocupación porque la pandemia del Covid ha golpeado a niñas, niños y adolescentes de manera visible, y Guanajuato ha mostrado estar entre los estados con mayor afectación a este sector de la población”.

Por ello hizo un llamado tanto al gobierno federal como estatal para que cuiden el retorno presencial de alumnos, tomando en cuenta el aumento de contagios que ha afectado a los jóvenes y valorando las condiciones en que se encuentran los planteles escolares en la entidad.

Redefinir estrategias

Por otro lado, Hugo Varela exhortó al gobierno del Estado para que redefina la estrategia de recuperación de empleos perdidos a consecuencia de la pandemia.

Dijo que, de acuerdo con las cifras del IMSS, se informó que, de marzo a junio del 2020, se perdieron 50 mil 891 empleos registrados en Guanajuato por la emergencia sanitaria, y a mayo de este año, se han recuperado 26 mil 966 puestos de trabajo, lo que significa que faltan por recuperar 23 mil 925 para estar en las mismas condiciones de febrero del 2010.

“Es decir, una quincena antes de que llegara la pandemia al Estado cuando se tenía un registro de 1 millón 13 mil 555 trabajadores asegurados, si le agregamos la cifra de empleos que se dejaron de crear, no solamente de aquellos perdidos y no recuperados, complican este indicador (…) el llamado a las autoridades a retomar el compromiso de la creación de nuevos empleos, bien remunerados y de calidad, que no sean paupérrimos”.

Finalmente, pidió al gobierno estatal que de prórrogas de pago a los empresarios y emprendedores que adquirieron un crédito de Fondos Guanajuato y que no han podido cumplir con los pagos.

“Nos solidarizamos con los emprendedores que no han podido recuperarse por el golpe de la pandemia, le pedimos al gobierno del Estado que entienda la situación que padecen los empresarios y que solicitaron créditos emergentes a fondos Guanajuato para contrarrestar los efectos de la pandemia y que han pedido prórrogas porque no cuentan con los recursos para cubrir los pagos toda vez que no se han recuperado por diversos motivos dependiendo del giro de su empresa”.

EZM