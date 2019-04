Hugo Sánchez no podría dirigir al Real Madrid por no tener autoridad

Florentino Pérez cree que el mexicano no podría manejar un vestidor tan complicado, por lo que por esa razón es que nunca ha sido tomado realmente como una posibilidad para el banquillo

Ciudad de México.- No cabe duda que este es un golpe bastante duro para un jugador que fue emblemático en el conjunto ‘Merengue’ hace unos años. Según la información de David Faitelson de ESPN, Florentino Pérez cree que Hugo Sánchez no podría dirigir al Real Madrid ya que no tendía la autoridad para manejar un vestidor tan complicado, por lo que por esa razón es que nunca ha sido tomado realmente como una posibilidad para el banquillo.

Como podemos recordar, desde hace un par de meses cuando Lopetegui y Solari dirigieron al Real Madrid, Hugo Sánchez comentó hasta el cansancio que le encantaría dirigir al equipo, pues se dijo listo y preparado para ser él quien le devolviera al equipo la grandeza que iba perdiendo con el pasar de las jornadas.

El Real Madrid nunca lo tomó en cuenta, prefirieron ver otras opciones y todo quedó en eso, declaraciones que nunca fueron muy importantes… hasta ahora.

Ahora, en la presentación del Nuevo Santiago Bernabéu, encabezada por Florentino Pérez, este hombre habría comentado que no cree a Hugo Sánchez con la capacidad de dirigir a un vestidor complicado como el del Real Madrid, pues es por ello que el mexicano no ha llegado al club que tanto quiso en el pasado y donde le gustaría dejar un legado, ahora como DT.

Real Madrid prefirió hace unas semanas darle una segunda oportunidad a Zinedine Zidane, pero la realidad es que no se ve una posibilidad real que el mexicano llegue a esta plantilla pues como hemos notado, prefieren a otro tipo de hombres con características diferentes para guiar al equipo dentro de la liga a competencias nacionales e internacionales.

Hugo Sánchez se dedica últimamente a la televisión pero tuvo una buena etapa como DT hace unos años. Fue técnico de los Pumas que consiguieron el Bicampeonato en el 2004; dirigió al Necaxa, la Selección Mexicana, al Almería en España y al Pachuca.

