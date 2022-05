Hugo Ricardez Godoy señaló que es importante asistir a este congreso como parte de su capacitación, ya que también tendrá una exposición

Celaya .- El Coordinador de Derechos Humanos, Hugo Ricardez Godoy, también se integrará a la comitiva que viajará a Salamanca, España para participar en el ‘V Congreso Internacional de Políticas Públicas en Defensa de la Inclusión, la Diversidad y el Género’, que se realizará el 13, 14 y 15 de julio en aquel país. Sin embargo, él está gestionando recursos con diputados locales y federales y tramitará un préstamo para poder pagar el viaje.

Buscará un préstamo

Hugo Ricardez Godoy señaló que es importante asistir a este congreso como parte de su capacitación, ya que también tendrá una exposición, pero en su caso “no lo cargará” al erario público, tal como lo harán los regidores morenistas Catalina Puga, Agustín Gaspar Aguado y la priísta Claudia Salazar.

“La Secretaría del Ayuntamiento no tiene estas partidas de gastos de viajes ni mucho menos. En mi caso ando buscando un préstamo, ¿alguien quiere ser mi aval? Haré un esfuerzo para poder realizar esta acción tan interesante, tan importante. Tuve la suerte de recibir esta invitación de la Universidad de Salamanca”, platicó Ricardez Godoy y agregó que ya ha gestionado apoyo con algunas diputadas.

“Es un proyecto, ojalá alcance a juntar la lana. Yo busqué a nuestros diputados locales, nuestra diputada federal Saraí Núñez, hay gestiones positivas. Ya me confirmó la diputada Lucy (María de la Luz Hernández), ya me confirmó la diputada federal Saraí (López Cerón), está pendiente Edith, y poquito a poquito hay que irle buscando y de meterse a internet en las tardes y buscarle qué vuelo está barato. Yo no puedo confirmar mi asistencia si no tengo la lana para ir. Se cierra la convocatoria el 30 de junio, todavía tengo seis semanas”, señaló.

Regidores usarán recursos públicos

Cabe recordar que el miércoles los regidores de Morena: Catalina Puga y José Agustín Gaspar Aguado; la priísta Claudia Salazar y la panista Raquel Trejo informaron que viajarán a Salamanca, España, con recursos públicos.

En la Comisión de Hacienda se aprobó el traspaso de recursos de 75 mil pesos para cada uno de los ediles; en total 300 mil pesos para pagar los gastos de los regidores que dijeron irán a capacitarse sobre temas de migración.

Los recursos que gastarán los regidores originalmente estaban destinados para apoyos sociales que se entregan a personas que solicitan ayuda para actividades deportivas, culturales y de ayuda extraordinaria. Sin embargo, los ediles pidieron que de esa partida les transfirieran recursos a otra denominada “viáticos al extranjero, pasajes aéreos internacionales y viáticos nacionales”.

Regidora panista cambia de opinión

Posterior a que se publicó la noticia de que cuatro regidores viajarían con recursos públicos, la regidora panista Raquel Trejo reculó y este jueves informó que sí viajará a España, pero lo pagará con recursos propios. Dijo que es por respeto a la ciudadanía.

“Yo respeto la decisión de cada uno de nosotros como comisión, pero en lo particular considero que es mejor que lo aporte de mi economía personal. Que yo pague el viaje, no quiere decir que no vaya a ir, sí voy a ir porque tengo un compromiso con Celaya, conmigo misma”, señaló.