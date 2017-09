Hugh Hefner será sepultado junto a tumba de Marilyn Monroe

El fundador de “Playboy” adquirió el espacio en el cementerio de Westwood Village por 75 mil dólares, en 1992

El Universal

CIUDAD DE MÉXICO.- El fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, quien falleció este miércoles a los 91 años, sería enterrado al lado de la tumba de Marilyn Monroe.

El célebre empresario cuyo deceso fue confirmado por Playboy Enterprises en un comunicado, compró la tumba vecina a la de recordada actriz en 1992, quien fue la protagonista de la primera portada de la famosa revista y amiga cercana de Hefner.

“De casualidad me enteré de que el lugar que está junto al suyo se había liberado e inmediatamente me lo aseguré. ¿Quién no querría pasar la eternidad al lado de Marilyn?”, sostuvo Hefner en una entrevista en 2009 a “Bild am Sonnta”.