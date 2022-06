UNO MÁS. Como suelen hacer los gobernantes, ellos ven el vaso medio lleno y los signos optimistas cuando se trata de revisar los resultados del análisis de un estudio.

DATOS. Así lo hizo la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett, al presentar el pasado viernes los resultados de la encuesta de Autopercepción que aplicó el gobierno a más de 5 mil 600 elementos que integran las 41 policías municipales porque los 5 municipios restantes tienen mando único.

LADO POSITIVO. Huett celebra que 37 de las 46 policías municipales ya ganan por lo menos 13 mil pesos, que nueve de cada 10 están orgullosos de ser lo que son; 86% se siente motivado por la carrera policial y un porcentaje similar no ha pensado en renunciar.

LADO OSCURO. Pero en la cara no tan alegre de la moneda, hay algunos resultados inquietantes. Cuatro de cada 10 policías municipales en Guanajuato creen que no siempre o de plano no tiene las herramientas necesarias para enfrentar al crimen. Del 15% que dice no estar satisfecho con las condiciones laborales, hablan del riesgo que implica la profesión, horarios y mandos de la corporación.

ACOSO. Uno de los datos más preocupantes y que en la presentación no le mereció algún comentario adicional a Sophia Huett, 21% de las policías mujeres encuestadas aseguran haber sido al menos una ocasión, víctimas de acoso sexual al interior de la corporación. No es un dato menor. Son dos de cada 10.

A VER. Huett López dijo el viernes ante alcaldes y diputados que los resultados obtenidos en esta encuesta le permiten conocer que hay muchas fortalezas en las corporaciones y algunas áreas de oportunidad.

Huett López

IEEG: UN CURSO SOLO PARA HOMBRES

CASI DESAPERCIBIDO. Poca atención mediática tuvo el asunto quizá porque se abordó en una comisión y no en el pleno del consejo del Instituto Estatal Electoral.

ETIQUETA. La Comisión contra la violencia política electoral contra las mujeres tuvo que posponer por desacuerdos de consejeros y representantes de partidos políticos la programación de un curso sobre la prevención de la violencia política electoral contra las mujeres en razón de género, originalmente dirigido solo a hombres.

EN TEORÍA. La propuesta realizada por la presidenta de la comisión, María Concepción Aboites señalaba que el curso estaba programado para el próximo 20 de junio a través de zoom y que uno de los objetivos centrales era abordar la dificultad que existe de generar conciencias en los hombres de lo justo y necesaria que es la reivindicación de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades que plantea el movimiento de mujeres.

PLANTEAMIENTO. La secretaria técnica explicó que desde que la igualdad se ha convertido en el discurso hegemónico cada vez es más difícil que los hombres disfracen sus resistencias con discursos políticamente correctos sobre el significado de la igualdad por lo que era necesario concretar ese curso.

RESISTENCIAS. No obstante, la propuesta encontró cuestionamientos principalmente del representante del PRI Tadeo Sánchez, muy activo en el debate, y de la consejera Sandra Liliana Prieto. El primero de ellos dijo que la invitación no solo tenía que ser a hombres y que además debía eliminar en sus conceptos, el estereotipo del presunto desdén de los varones al reconocimiento de derechos de mujeres.

ALTERNA. Por su parte, la consejera Sandra Liliana Prieto solicitó que se especifique con claridad qué hombres se invitaría a este curso y que el mismo debería ser presencial para asegurar una mayor conexión y participación para priorizar a aquellos que son parte de la toma de decisiones en una sociedad.

Huett López

LA DEL ESTRIBO…

A imagen y semejanza de lo que ha sido de su perfil político de 2018 a la fecha, parece que Fernando Torres Graciano, diputado federal panista puede reportar que su expedición a Durango para acompañar a los panistas en la elección de la gubernatura, resultó exitosa. Algo por celebrar en las horas bajas frente a la 4 T.

Huett López

A UN AÑO DE LAS ELECCIONES 2021; EL ENTORNO Y EL FUTURISMO

Hace un año, se registraban las elecciones 2021 que marcaron el panorama político que hoy es nuestro entorno.

El PAN refrendaba triunfos en el corredor industrial a excepción de Salamanca donde se reafirmaba Morena como primera fuerza política.

Este partido también arrebataba al PAN Silao mientras que Mauricio Trejo (no el PRI) le ganaba la partida a Luis Alberto Villarreal.

En León, la nota también la daba Ricardo Sheffield Padilla quien perdía una contienda en la que no quería estar desde la boleta. Perdía frente a Alejandra Gutiérrez una antigua aliada de la política.

El Verde mientras tanto, pagaba el costo de su cercanía a nivel nacional con Morena y perdía sobre todo en votaciones municipales frente a Movimiento Ciudadano, aunque lograba mantenerse arriba en la votación del Congreso local lo que le permitía tener una curul más en la legislatura actual.

Lo que no tenía ninguna discusión era el desplome del PRI que perdía curules y municipios que gobernaba.

Morena avanzaba de manera particular en el Congreso local al pasar de seis a ocho curules aunque en realidad solo tenía cinco porque la sexta era MaryChuy Reveles, del PT, que nunca se alió con el partido cabeza de la coalición.

No obstante, en cuanto a municipios, los morenistas celebraban los triunfos en Salamanca y Silao, ambos del corredor industrial y en este último caso, por primera vez arrebatado al PAN, postulando a un expanista.

Para Morena, agobiado todavía por la división interna, aunque a últimas fechas con menos espectáculo mediático que el anterior trienio, 2021 representaba un avance importante si se le compara con 2018 pero muy discreto si tomamos en cuenta lo que ha crecido en otras entidades.

El PAN, como hemos visto, mantiene Guanajuato como un gran bastión y que su democracia interna se ha transformado hasta parecerse más a lo que se hacía en el viejo PRI lo que le ha permitido tener una mayor estabilidad.

Según lo que se aprecia en la cotidianeidad, el PRI y el PAN perfilan una alianza de facto en 2024 que no necesariamente se dará en las urnas, pero sí en pactos de suma en los temas del día a día y de no agresión en tiempos electorales.

Veremos cómo se articula la oposición a la hora de las boletas, pero también de los discursos.

El Verde querrá sobrevivir de la única forma que pudiera tener viabilidad en el estado: sin que se le vincule a Morena mientras que MC querrá aprovechar esa cercanía de facto que hay entre ambos para desplazar definitivamente al Verde como cuarta fuerza política y en una de esas, hasta disputarle al PRI el tercer puesto.

Todo lo anterior, a partir del hecho de que siendo Guanajuato un bastión panista y altamente resistente al lopezobradorismo, el blanquiazul y Morena serán las cabezas de la polarización. La pregunta será quién logra zafarse de esos opuestos y se coloca como tercera opción.

MORENA AVANZA; VA POR MÉXICO ALCANZA A RETENER DOS

Por la cercanía geográfica pero más porque se perfilaba como la única victoria segura para la coalición Va por México, diputados locales, federales y dirigentes por Guanajuato se volcaron a Aguascalientes a acompañar la victoria ya confirmada en el conteo rápido oficial de Tere Jiménez. El de Durango le daba ventaja a la coalición

Y hasta el cierre de esta columna, Morena tenía ventaja reconocida por autoridades electorales en Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo y Tamaulipas mientras que en Durango tenía ventaja.

A lo más que aspiraba la coalición Va por México PAN-PRI-PRD es a ganar Durango lo que en todo caso dejaría con el saldo menos desfavorable a Acción Nacional porque retendría Aguascalientes y Durango, aunque perdió Tamaulipas y Quintana Roo.

El peor saldo sería para el PRI que perdió Oaxaca e Hidalgo por paliza y ahora solo le quedan las gubernaturas de Estado de México y Coahuila que se renuevan el año entrante.

Lastimoso escuchar anoche a Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI quien se aferraba a proclamar los triunfos de Aguascalientes y Durango que gobierna Acción Nacional, como si fueran suyos.

La soberbia y la euforia que desplegó Mario Delgado, dirigente nacional de Morena previo a los comicios en el sentido de que ganarían seis de seis, era demasiado.

El peor escenario para ellos anoche era que ganarían cuatro estados que no tenían en su poder con lo que no hay discusión de que son los ganadores de la jornada dominical.

Si Va por México rescata Durango, podría hacer más discreto el descalabro. El PAN seguirá siendo el principal socio de esa coalición que buscará disputarle a Morena y sus aliados, la presidencia de la República, mientras que López Obrador podrá seguir presumiendo que su impacto en las contiendas locales sigue siendo determinante.

Y bueno, habrá que esperar qué define Movimiento Ciudadano que por decisión propia fue solo en las boletas para “calarse” y medir sus posibilidades sin hacer ninguna coalición.

Quizá el guanajuatense más feliz anoche era el exalcalde de San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal, muy cercano a Tere Jiménez. Morena puede festejar, aunque estuvo lejos del carro completo que cantaba hace días.

Para la coalición Va por México quizá la mejor fase para resumir lo de ayer es una: pudo ser peor.

Lee también: Elecciones 2022 | Morena gana 4 de los 6 estados; oposición obtiene Aguascalientes y Durango

Huett López