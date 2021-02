Nancy Venegas

Irapuato.- Tras la muerte de un hombre en la vía pública, presunto paciente de coronavirus, cuyos restos estuvieron expuestos más de una hora, el alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, confirmó que los elementos de cuerpos de auxilio y corporación de seguridad operan con protocolos sanitarios establecidos. Desde que inició la pandemia por Covid-19 a la fecha, 170 trabajadores municipales contrajeron el virus, 11 de ellos fallecieron por complicaciones derivadas del SARS-Cov-2.

El miércoles pasado, mientras esperaba su turno en la fila de una institución bancaria, ubicada en el bulevar Lázaro Cárdenas, un hombre falleció; al parecer presentaba síntomas de Covid-19 y esperaba los resultados de las pruebas de laboratorio. Por más de una hora, el cuerpo del hombre estuvo expuesto en pleno estacionamiento del banco, hasta que trabajadores de una agencia funeraria retiraron los restos.

“Hay un protocolo ya muy determinado por la propia Fiscalía en casos de fallecimientos en vía pública, no necesariamente en todos los casos tiene que intervenir Protección Civil, cuando ya está determinado que falleció entra otro protocolo totalmente distinto, incluso nosotros ya no podríamos entrar independientemente de que esté o no verificada la causa de la muerte, todavía no tenemos esa información entonces se sigue el protocolo normal”, dijo el presidente municipal.

Desde que inició la pandemia por Covid19 en marzo del año pasado, y a la fecha, 170 colaboradores de dependencias locales contrajeron coronavirus, 11 de ellos fallecieron por complicaciones de la enfermedad. Ortiz Gutiérrez insistió en que los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y cuerpos de auxilio fueron instruidos respecto a las medidas que deben aplicar al realizar sus actividades laborales.

“Nosotros les hemos pedido que traten de cuidarse lo más posible, sin embargo, su chamba los obliga pues no por nada la corporación de Seguridad Pública es la que tiene el mayor número de contagios por Covid19 porque tiene que hacer su trabajo y esto implica un gran acercamiento evidentemente que cuando se dan cuenta por protocolo tienen que retirarse lo necesario”.

