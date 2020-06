Hubo más policías antimotines que manifestantes en ‘Marcha por la Seguridad’

Roberto Lira

Celaya.- Tras denunciar el despido injustificado que sufrió en el DIF municipal, Juan Hernández, manifestó que ahora ha recibido amenazas por parte de la titular de la dependencia, Fabiola Mateos Chavolla.

Juan Hernández comentó que laboró desde el inició de la administración municipal como chofer de la directora del DIF, hace unos meses fue cambiado de cargo al área de mantenimiento. La semana pasada el ex trabajador del DIF fue despedido de manera injustificada presuntamente por agredir a compañeros, lo cual asegura que no sucedió, por lo que interpuso una demanda contra la dependencia, lo cual le trajo amenazas contra su vida por parte de la directora.

“La licenciada Fabiola me hizo una llamada telefónica donde me amenazó, que si no paraba todo este argüende me iba a pesar; me mandó un mensaje de texto diciéndome que dejara de amenazar a sus hijos que por que yo los quiero matar y eso es totalmente falso, yo no he hecho ningún tipo de amenaza”, comentó el denunciante.

Luego de denunciar públicamente su despido, así como otras irregularidades al interior de la dependencia, el ex trabajador denunció que fue amenazado por parte de Mateos Chavollla, por lo que ahora teme por su vida, además.

“Temo por mi vida, por la amenaza que me hizo la licenciada Fabiola, a partir de este momento la hago responsable de lo que me llegue a pasar a mi o a mi familia, y me deslindo de lo que le pueda pasar a la suya porque no he hecho ninguna amenaza “, expresó.

Asimismo, el denunciante mencionó que la directora del DIF obligó a su ex pareja, empleada de DIF, terminar su relación, con amenazas de despido.

“Está incurriendo en acoso laboral ya que en el DIF yo tenía mi pareja y la obligó a que terminara toda relación conmigo amenazándola de que, si no lo hacía, ella también sería despedida”, señaló Hernández Chávez.

Te podría interesar: