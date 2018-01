Hubo desabasto de gasolina tres días

Entre el sábado y el martes algunos expendios tenían sólo un tipo de combustible

En San Felipe sigue la gasolina escasa y cara

Karen Bruno

Guanajuato.- De siete gasolineras visitadas por correo, dos presentaron desabasto parcial pues únicamente contaban con gasolina tipo Magna y sólo una no tenía combustible de ningún tipo. Las cuatro restantes presentaron problemas de abastecimiento desde el fin de semana, pero el martes les fueron llenados sus tanques por lo que ayer sí tuvieron gasolina Magna y Premium.

“Tenemos problemas de abasto de Pemex, pues ya no está en condiciones de surtirnos a todos; se ha agudizado de septiembre a la fecha, por ejemplo, en lo que me dan la otra se acaba la que tengo, en lo que me dan la ‘verde’ ya se acabó la ‘roja’ y entonces nada más tengo de una”

Jorge Orlando Lara Ortiz

Administrador de la gasolinera de Noria Alta