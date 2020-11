Agencias

Ciudad de México.- El actor, director, luchador de artes marciales, filósofo y poeta, Bruce Lee, que este viernes cumpliría 80 años, murió trágicamente a los 32 años, pero gracias a su extraordinaria trayectoria aún sigue muy presente en la memoria colectiva.

Aunque nació en Estados Unidos (27 de noviembre de 1940, en San Francisco), creció en Hong Kong donde realizó una veintena de películas que le convertirían en estrella de China, entre ellas Love (de Chun Kim, 1955), en la que interpretaba un personaje romántico, muy alejado de la imagen que después se forjaría.

Había comenzado a trabajar ante las cámaras con apenas tres meses de edad en la película Golden Gate Girl (1941) y en su juventud compaginó la actuación con clases de baile y artes marciales; primero con la práctica de Tai Chi y después en el estilo Wing Chun, de la mano del maestro Yip Man.

Unión exitosa

A finales de los 60, tras realizar algunos pequeños cameos en cintas que nada tenían que ver con las artes marciales, la productora y distribuidora china Golden Harvest realizó un pionero acuerdo con Hollywood para introducir las películas de Lee en el mercado occidental.

Una unión que propiciaría el éxito de títulos como The Big Boss (de Lo Wei, 1971), primer protagónico de Bruce que logró ser un éxito mundial en taquilla, pese al accidentado rodaje que exigió rodar las escenas de acción a 32 fotogramas por segundo, en vez de los habituales 24, por los rápidos movimientos de Lee.

Su prometedora carrera cinematográfica siguió con películas como Fist of Fury (de Lo Wei, 1972) y The Way of the Dragon (1972), dirigida y producida por él mismo, con una antológica pelea entre Lee y el heptacampeón del mundo de karate Chuck Norris.

Quizá su cinta más exitosa fue Enter the Dragon (de Roberto Clouse, 1973), que se conserva en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos, cinta coproducida por Warner Bros, pero que Lee no llegó a ver estrenada, al morir sorpresivamente seis días antes, suceso que sigue generando polémica y sospechas de asesinato, el 20 de julio de 1973.