Hoteles de San Miguel tienen ocupación de 5%

Nancy Venegas

Irapuato.- Karla Otilia Vargas González es propietaria de una de las 4.1 millones de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes), que operan en el país, nunca imaginó que sus artesanías y prendas de vestir rebasarían las fronteras para llegar a siete países. Ahora busca establecer su primera tienda física en la Unión Americana, donde además capacitaría a mujeres migrantes guanajuatenses.

Hace tres años la licenciada en Diseño Gráfico y Diseño de Modas, llevó su pasión de pintar y diseñar bolsos, monederos y prendas de vestir a un empresa formal ‘Mexclylla Étnica’.

“El proyecto oficialmente empezó hace tres años, inicié en mis espacios libres porque es algo que amo: estar pintando, creando. La idea base del proyecto primero fue pintar todo lo que se me atravesara, después mezclé mis dos carreras universitarias, empecé desarrollando bolsas de material de mezclilla, muñecas de trapo, piezas de cerámica, macetas, alcancías de cerdito”, explica la emprendedora.

“He exportado piezas a Puerto Rico, Colombia, Guatemala, Estados Unidos, Canadá, París y Holanda; que mis diseños, creaciones hayan cruzado la frontera es lo máximo, no lo imaginé, ha sido una experiencia muy padre”, compartió.

Karla, como otras mujeres, ha combinado sus actividades laborales con la maternidad. En su hogar habilitó un espacio, para cuidar a su hija mientras trabajaba. Actualmente la menor tiene ya 13 años y cursa la secundaria.

“Aún no tengo colaboradores como tal, me doy a la tarea de hacer todo y me emociona”, contó Karla.

Con el apoyo de su familia, Karla planea instalar la primera tienda física en Tulsa, Oklahoma, donde además de ofrecer sus creaciones en piezas de cerámica, muñecas de trapo, carteras, monederos, bolsas y prendas de vestir, plena capacitar a mujeres guanajuatenses migrantes para que emprendan sus propios negocios.

“Queremos darles algunas técnicas como aerografía, serigrafía, hacer muñecas de trapo, piñatas porque hay muchas tiendas que compran material; pueden auto emplearse, trabajar desde sus casas para que sean sus propias jefas”, señaló.