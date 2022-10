El Hotel Casa Colorada busca una indemnización por los 7 años que estuvo parada la obra por orden del INAH

Alejandro Navarro

Guanajuato .- El alcalde Alejandro Navarro aclaró que defenderá al municipio de la demanda con que los propietarios del Hotel Casa Colorada amagaron por 47 millones de pesos. Esta cantidad es la que habrían dejado de ganar durante 7 años que estuvo parada la obra que se suspendió en la administración 2012-2015.

En entrevista, agregó que están estudiando el andamiaje jurídico, que se van a defender hasta el último momento. Además, en caso de ser necesario, pedirán ayuda del Gobierno del Estado y hasta de los abogados más ‘chipocludos’ del pueblo, para evitar un daño al erario público municipal.

“Primero es un proceso administrativo y judicial desde hace más de 6 o 7 años, en la administración correspondiente al 2012- 2015 donde el INAH le dice al municipio: ‘clausura la obra’ y ahí va el municipio a clausurar la obra. Hoy después de una serie de cosas, el INAH pierde el juicio en la Suprema Corte y le dice a Casa Colorada, que puede seguir con la obra. Ese es un tema”, explicó el alcalde.

En consecuencia, Casa Colorada necesitan volver a sacar los permisos de construcción y el municipio jurídicamente no puede negarlos.

Exigen indemnización

El otro asunto, es que los dueños de la empresa han manifestado una inconformidad por los años que estuvieron cerrados. Por ello piden una indemnización de 47 millones de pesos.

“No he platicado con ellos, pero yo lo que les digo: ¿y nosotros como por qué?, si el que les dijo que no fue el INAH, demanden al INAH, pero su idea no es demandar al INAH”, expresó el alcalde.

Agregó que en el momento que se presente la demanda contra el municipio o que un juzgado los mande llamar, empezarán a defenderse.

“Dice mi abuelita que es mejor un mal arreglo que un buen pleito, pero yo no estoy en condiciones de dañar el patrimonio de los guanajuatenses. Ya sea pagando o dando una permuta, los ex alcaldes me dejaron sin ningún terreno, no hay nada”, enfatizó.

