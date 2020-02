Hospitalizan a Ryan Newman tras sufrir un aparatoso choque

Redacción

Florida.- El piloto Ryan Newman fue hospitalizado la noche de este lunes tras sufrir un aparatoso choque en la última vuelta de Daytona 500, una de las carreras más importantes de la Stock Car en Estados Unidos.

El piloto fue tocado en la parte trasera por Ryan Blaney por lo que su auto se impactó contra el muro, se volteó y fue impactado por otro vehículo; el auto de Newman quedó boca abajo y envuelto en llamas.

Los equipos médicos sacaron al piloto del auto. La NASCAR comunicó que Newman se encuentra grave aunque los médicos aseguran que “sus lesiones no ponen en peligro su vida”.

Con información de RT Noticias

Here is the final lap of the Daytona 500 in which Ryan Newman's car was flipped at the line.

We will continue to keep you updated on his status as we learn more. pic.twitter.com/qkEwQBpoP0

— FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 18, 2020