Hospitalizan a Alejandro Sanz por neumonía

A través de sus redes sociales, el reconocido cantante español anunció la cancelación de su nuevo álbum ‘El Disco’ debido a la enfermedad que lo aqueja; sigue recibiendo atención médica en casa

Agencias

Madrid.- Alejandro Sanz tuvo que cancelar la promoción de su nuevo álbum ‘El Disco’ y su próxima gira, debido a una neumonía que exigió su hospitalización, señalaron varios medios.

El nuevo disco del cantante llegará a las plataformas y tiendas el viernes (5), pero la enfermedad le impidió continuar con las múltiples entrevistas que había organizado.

A través de Twitter el cantante lamentó:

“Una neumonía me obligó a suspender temporalmente las actividades programadas para #ElDisco. Los medios de comunicación, mis amigos, mis fans estaban esperando por mí y no hay nada peor que no llegar cuando uno es esperado. En unos días estaré al 1000% y ustedes entenderán porque ese álbum se llama #ElDisco, os quiero”, escribió el cantante.

Sanz, que cumplió 50 años en diciembre, ya salió del hospital donde fue internado, pero sigue recibiendo atención médica en casa.