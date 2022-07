El alcalde trabaja en que el Hospital Regional del IMSS se construya en Salamanca, pero dijo que se debe ver por el bien común y lo importante es que se quede en Guanajuato

Salamanca.- El presidente César Prieto Gallardo sigue gestionando que el Hospital Regional del IMSS se quede en Salamanca. Para ello el municipio está cumpliendo con los requisitos y trámites, que hagan posible que se elija a Salamanca. La ciudad tiene cercanía con 10 municipios y la mejor conectividad de transporte.

A través de un comunicado de prensa se precisó que un Hospital Regional en Salamanca traería un beneficio no solo para los salmantinos, sino para todos los guanajuatenses. El Gobierno Municipal que encabeza, César Prieto Gallardo, trabaja por cumplir con los requisitos que pide el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para otorgar el proyecto del Hospital Regional.

En diversas declaraciones sobre el tema, el alcalde ha informado que el terreno que se tiene convenido para comprar a un particular está en una de las mejores zonas urbanas del municipio. Este cuenta con servicios básicos cerca y dispone de toda la conectividad que se requiere para que derechohabientes de otros municipios lleguen sin mayor problema.

‘Que se quede en el estado’

El alcalde señaló que si bien Salamanca busca que el hospital se quede en el municipio, se debe ver por las personas y lo importante es que el proyecto se quede en el estado. No por ello dejará de gestionar el proyecto, ya que Salamanca sería un lugar estratégico para la construcción de este.

“Lo que deseamos es que este rezago en materia de infraestructura hospitalaria que existe en el estado de Guanajuato por parte de la federación, pues se pueda reducir. Si viene, como lo dijo el gobernador, así de sencillo, si viene a Irapuato, a Salamanca, a Celaya, o a Silao, mientras venga, bienvenido”, fueron las palabras que César Prieto externó en entrevista con representantes de medios de Irapuato. En esta también hacía saber que la decisión de la federación aún no está tomada y que se debe pensar en el bien común, no solo en el propio.

Se esfuerzan porque se quede en Salamanca

Asimismo, les informó que Salamanca está cumpliendo con los requisitos y realizando los trámites que solicita el Seguro Social. De igual manera lo hace el resto de municipios interesados. Como ellos, Salamanca hará lo posible para que sus ciudadanos y la población de la región cuenten con servicios médicos de calidad.

“El Ayuntamiento -de cada municipio- en su momento tendrá que hacer la donación del predio y ya será el Seguro Social el que determine a dónde se dirige. Lo que importa es que se haga rápido. Si no se hace rápido muy posiblemente no venga el hospital a ningún lado, entonces, cualquier municipio que se adelante, bienvenido. Si Irapuato ya lleva un paso adelante y va para Irapuato, mientras se construya en Guanajuato. Sin embargo aún no hay alguna decisión tomada de parte del IMSS”, expresó el alcalde César Prieto.

Se finalizó el comunicado al reiterar que el alcalde de Salamanca está haciendo todo lo posible porque el proyecto se quede en Salamanca y desde aquí se pueda brindar atención a todos los guanajuatenses.

