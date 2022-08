El secretario de Salud de Guanajuato descartó que el Hospital Psiquiátrico en León esté sobresaturado, aun cuando hay 104 camas ocupadas

Fernando Velázquez

León.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, descartó que haya riesgo de sobresaturación en el Hospital Psiquiátrico en León. Inclusive, resaltó que se realizan trabajos para ampliar su capacidad.

Y es que con corte a mayo, el Centro de Atención Integral para la Salud Mental (Caisame León) reporta 102 personas internadas. Ello, cuando su capacidad de atención es de 104.

Al respecto, Daniel Díaz indicó que ‘como ocurre en cualquier hospital’, la ocupación varía semana a semana. Además, dijo, se cuenta con un esquema de atención a la salud mental través de una red de más de 300 unidades médicas. De las que resaltó que ‘pueden brindar el servicio necesario’.

“Como todos los hospitales de cualquier especialidad, puede tener semanas con un porcentaje de ocupación mayor y semanas con ocupación menor. Lo valoramos por semanas epidemiológicas. Además hay una red, por ejemplo, todo el corredor industrial tiene psicólogos. Pero también tenemos 300 unidades médicas de salud mental y entonces se maneja así”, explicó.

Además, el secretario de Salud de Guanajuato destacó que se trabaja en la ampliación del Caisame. Ello, con una inversión superior a los 40 millones de pesos para que cuente con 40 camas adicionales.

Ampliación contra sobresaturación en el Hospital Psiquiátrico en León

Foto: Óscar Jiménez

Incluso, resaltó que reciben pacientes que requieren atención a su salud mental que les refiere el IMSS y el ISSSTE.

“Que la gente no crea que hay una epidemia de salud mental y que los hospitales psiquiátricos están llenos. Porque se puede enviar un mensaje equivocado hacia la población y no, todo se trata desde la prevención, la atención. Incluso somos proveedores del IMSS, que no nos ha pagado. Por cierto, con un convenio de intercambio de servicios que tenemos con ellos y con el ISSSTE”, dijo.

Añadió que el IMSS, desde el 2017, arrastra una deuda de 49 millones de pesos con la Secretaría de Salud de Guanajuato. Lo anterior, por servicios que brindaron a derechohabientes en materia de salud materna y perinatal.

Refirió que cuando el director general del IMSS, Zoé Robledo, visitó Guanajuato en marzo de este año, quedó en resolver dicho pago. Sin embargo, a la fecha, cinco meses después, no ha sido así.

