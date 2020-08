Horrorizada madre encuentra fotografías de su bebé en un sitio de pedofilia

Redacción

Liverpool.- Una madre ha quedado horrorizada luego de que se diera cuenta que en un sitio web de abuso infantil se compartían imágenes de su hija cuando tenía seis meses de edad.

Según dio a conocer el sitio Metro de Reino Unido, Amanda Morgan, de 29 años, fue contactada por varias personas que le dijeron que habían encontrado varias imágenes iguales a su hija en un sitio web ruso donde los pedófilos.

Según Amanda, ella había publicado algunas fotos de su pequeña Callia cuando tenía seis meses de edad. Aparentemente las imágenes fueron robadas y retocadas con Photoshop ya que en las fotos, la niña tiene ojos verdes, largas pestañas negras y lápiz labial.

En los comentarios en una foto de su hija a cuatro patas que la describían como en una ‘buena posición’, hecho que provocó que Amanda llorara incontrolablemente,

“Hay tres fotos de mi hija en ese sitio web, no la he arreglado así, no me gustaría maquillar a mi bebé. Tiene ojos color avellana, pero alguien los ha editado para que se vean de un color verde brillante y ha añadido pestañas negras y lápiz labial. Por más repugnantes que fueron los comentarios de Callia, fueron leves. Las otras cosas que están ahí son aún peores. Casi vomito, literalmente estaba vomitando como si fuera a vomitar. No he estado durmiendo bien desde que me enteré.

Tras el hechos la madre indica de la peligrosidad de compartir imágenes en redes sociales lo que parece ‘inocente’ y que podrían “caer en manos equivocadas”.

A pesar de que con otros padres se ha unido para intentar cerrar el sitio no lo han logrado. Amanda manifestó : “Creé una cuenta en este sitio web porque no puedes ver nada hasta que configuras una. Parece un sitio web inocente. Seguí y vi que hay miles de usuarios y todos publican fotos, incluso hubo publicaciones en las que las mamás compartieron fotos de sus propios hijos. ‘Hay imágenes de abuso infantil en todo el sitio web. Los nombres de usuario van de AZ y cada letra tiene miles de usuarios con nombres de usuario pedófilos como “abusador de bebés”. Nunca había visto nada igual.

“No quería mirar demasiado profundo porque no quería dejar una cicatriz. Obviamente el mío está mal con los comentarios, pero mi bebé está completamente vestido. Estos niños están siendo abusados ​​y sus propios padres les toman fotos, me siento tan enferma y triste por esos bebés”

Amanda ahora ha hecho que su página personal de Instagram sea privada, denunció el sitio web a la policía y se comunicó con una organización benéfica para niños para ver si pueden ayudar en su situación.

RC