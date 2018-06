Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Hoy tendrás mucha energía y querrás utilizarla para hacer algún tipo de ejercicio físico, te ayudará a liberar estrés y frustración.

TAURO

21 abril-20 mayo

Echas de menos a tus amigos, a esas personas con las que podías contar siempre y que te escuchaban y te apoyaban en todo.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Hoy no dejas que toda la frustración que sientes en algunos aspectos de tu vida te impidan dar lo mejor de ti mismo.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Llevas ahorrando el tiempo suficiente como para poder comenzar a planear tus vacaciones.

LEO

23 julio-22 agosto

Hoy te enfadarás mucho y acabarás diciendo o haciendo cosas de las que no te sentirás orgulloso.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Estás en un momento perfecto para cambiar de casa y de ambiente. Te has estancado demasiado viviendo donde estás ahora.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Estás sonriendo de forma falsa porque no quieres invitar a tus problemas a las personas que te rodean.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Hoy te vas a proponer hacer ejercicio o practicar algún deporte que te ayude a descargar las tensiones que tienes acumuladas desde hace tanto tiempo.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

El recuerdo del fin de semana te dará hoy mucha nostalgia, te gustaría que cada día fuera como los que has vivido, pero no puede ser.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Estás hecho un lío con tu vida, no sabes lo que quieres, no sabes qué camino debes elegir.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Has pasado demasiado tiempo inmerso en tu mundo interior, ahora que has salido de ese espacio te sientes liberado, quieres hacer todo lo que no has hecho hasta ahora.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Hoy echarás la vista atrás y recordarás todos los momentos buenos que has vivido últimamente. Tienes que agradecértelo a ti mismo, has tomado muy buenas decisiones en las últimas semanas.