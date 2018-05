Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Has dejado que las dudas se apoderen de ti y te han impedido seguir adelante. Tienes que tener más confianza en ti mismo.

TAURO

21 abril-20 mayo

Estás eligiendo caminos muy convenientes para alcanzar tus objetivos, aunque a veces te parezca que te estás equivocando.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Has estado dejando durante mucho tiempo ciertas tareas para otro momento, pero hoy te vas a proponer acabarlas y lo harás.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Lo único que quieres hacer hoy es descansar y cuidarte a ti mismo, has pasado unos días muy duros.

LEO

23 julio-22 agosto

Después de tanto tiempo preocupándote por esa persona te vas a dar cuenta de que no era tan buen amigo como creías.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Estás en una época de tu vida en la que te estás dando cuenta de cuantas grandes personas tienes a tu alrededor.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Te has olvidado de todas las personas que te traicionaron en el pasado, guardarles rencor no te ayudaba en nada.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Hoy vas a reencontrarte con una persona que te falló en el pasado, tener que saludarle y fingir que no pasó nada te revolverá el estómago.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Estás convencido de que puedes hacer las cosas mucho mejor, de que no estás esforzándote tanto como deberías.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Has estado organizando tus asuntos muy bien durante esta semana, estás orgulloso de todo lo que has conseguido gracias a tu cambio de actitud.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Tienes claro a lo que vas a dedicarte durante estos días, has pasado muchas horas planeando cómo disfrutarás del fin de semana.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Has pasado por muy malos momentos estos días, pero no debes permitir que eso te lleve a no disfrutar del fin de semana.