Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Lo mejor que puedes hacer es deshacerte de esas personas que no te convienen, aunque al principio te cueste, cuando ya no estén en tu vida, te alegrarás.

TAURO

21 abril-20 mayo

Hoy te vas a dar cuenta de que estás rodeado de personas en las que no puedes confiar y eso te decepcionará.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

No puedes seguir actuando de esa forma tan arrogante, sólo te está ayudando a perder a las personas que quieres.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Has conocido a una persona nueva que abre tu mente cada vez que mantienes una conversación.

LEO

23 julio-22 agosto

Hoy vas a dejarle claro a esa persona que no te cae bien, que no quieres tener en tu vida, sólo te está sirviendo para empeorarla notablemente.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Te molestará que las personas de tu entorno no aprecien tu sensibilidad, te has encontrado con gente que intentaba aprovecharse de ella en demasiadas ocasiones.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

No continúes adelantando acontecimientos, espera a que ocurran las cosas antes de preocuparte por ellas.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Tu gran memoria no te ha servido para no volver a cometer los mismos errores por los que ya pasaste hace tiempo.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Estás desaprovechando por completo todo el tiempo y la energía que tienes en estos momentos.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Hoy vas a demostrar por qué nadie puede superarte por mucho que lo intenten. Puede que quedes como un prepotente, pero no te importará.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Hoy te preguntarás qué has hecho para merecer todos esos ataques contra tu felicidad que estás recibiendo. Vas a tener que enfrentarte a todo eso con tu fortaleza.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Has demostrado tus sentimientos en muchas ocasiones y te has dado cuenta de que no eran tan correspondidos como creías.