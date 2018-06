ARIES

21 marzo-20 abril

Crees que has venido a este mundo a ganar, por eso perder te duele tanto. Tendrás que aceptar que no has actuado bien.

TAURO

21 abril-20 mayo

Si tienes planes con tus amigos hoy, no te apetecerán mucho. Aún así los llevarás a cabo, sabes que al final siempre consiguen hacerte sentir mejor.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Te arrepientes de los errores que has cometido últimamente, pero con decirlo no es suficiente pon manos a la obra.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Ayudar a los demás con sus problemas te hará sentir mejor contigo mismo, has comprobado que prefieres compartir tu buena suerte.

LEO

23 julio-22 agosto

Creías que avanzarías en el camino a tus sueños durante estos días, pero no ha podido ser.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Los planes que tenías para este fin de semana se han estropeado y ahora estás convencido de que acabarás aburriéndote.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Has comenzado a hacer cambios en tu vida que está produciendo efectos positivos en tu estado de ánimo.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Darte cuenta de que no puedes contar al 100% con esa persona te decepcionará mucho hoy.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Al dejar al lado toda la frustración y la insatisfacción, has dejado de sufrir, te sientes más seguro, ahora podrás disfrutar de las pequeñas cosas que esperas.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Se acerca el fin de semana, tienes en mente muchos planes y tal vez no puedas cumplir con todos.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Tienes los pies en la tierra, por eso sabes de lo que eres capaz, conoces perfectamente tus virtudes y tus defectos y tus sueños están hechos a tu medida.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

La vida que llevas en estos momentos no te interesa, tú prefieres rodearte de cosas más simples, vivir sin altibajos.