Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Te has conformado con lo que tienes en tu vida ahora mismo, no has intentado luchar para lograr algo mejor aunque podrías haberlo hecho.

TAURO

21 abril-20 mayo

Has decidido alejarte de todos esos conflictos que antes solían acecharte, no te han traído nada bueno nunca.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

No puedes ponerte límites a ti mismo, tienes que decidir por ti mismo lo que esperas de tu vida y no serás capaz si no puedes expresarte.

CÁNCER

22 junio-22 julio

No has dejado nunca de hacer las cosas a tu manera y eso está provocando que ahora estés donde estás.

LEO

23 julio-22 agosto

Esas personas que no te soportan tienen dos opciones: aceptarte tal y como eres o desaparecer de tu vida.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Has dejado que la tristeza invada tu vida y te cuesta mucho escapar de ella, creías que las cosas empezarían a mejorar ahora, pero no.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Estás buscando la estabilidad en tu vida, pero no acaba de llegar y eso es algo que te decepciona de verdad.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Estás cansado de que muchas personas de tu entorno estén empeñadas en hacerte cambiar, no piensas hacerlo, estás orgulloso de ti mismo aunque ellas no piensen igual.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Hoy salir de esa situación difícil a la que vas a tener que enfrentarte te resultará más complicado de lo que esperabas.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Vas a tener muchos compromisos sociales estos días y eso va a provocar que no puedas seguir el ritmo que te gustaría en tus tareas diarias.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Tienes una opinión diferente a la de ese amigo y por eso te ha dejado de lado, ya deberías saber que no era tu amigo de verdad.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Te arrepientes muchísimo de no haber hecho lo que querías en muchas ocasiones, te dejaste llevar por lo que otros esperaban de ti y te negaste a ti mismo.