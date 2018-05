Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Tratando con agresividad a las personas que están a tu lado no vas a conseguir que cambien para convertirse en lo que tú quieres que sean.

TAURO

21 abril-20 mayo

Es imposible que nadie pueda quitarte esa idea que tienes en la cabeza, pero si tú crees que es lo correcto.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Deberías aprender a controlar tus cambios de humor, tienes fama de ser bipolar y no lo puedes negar.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Te has decidido a dejar de quejarte por las cosas que no te gustan, a partir de ahora vas a luchar por cambiar todo lo que no te satisface de tu vida.

LEO

23 julio-22 agosto

Hoy alguien te hará enfadar y va a comprobar porque las personas que te conocen de verdad no quieren verse en esa situación.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Normalmente eres una persona seria, pero puedes perder esa seriedad con las personas que conoces de verdad.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

La gente piensa que eres muy prepotente porque crees en ti mismo. Quizá deberías relajar tu actitud cuando estás frente a los demás.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

No es que tengas maldad en tu interior, es que no permites que la gente se aproveche de ti o de los tuyos.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Has aprendido que en ocasiones debes callarte cuando no tienes nada que decir, has metido la pata en muchas ocasiones por hablar más de la cuenta.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Tienes fama de ser demasiado radical en tus opiniones y no puedes decir que sea mentira. Pero no puedes evitar ser como eres.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Te has convertido en un experto en fingir que eres uno más entre todo el mundo, aunque en el fondo sabes que eso no es así para nada.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Te pasas la vida lamentándote de tu mala suerte en vez de salir a la calle y luchar por lo que quieres, así es imposible que cumplas tus sueños.