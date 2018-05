Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Puede que a veces tengas miedo de dar pasos hacia delante en tu vida, pero si no lo tuvieras sería porque esos pasos no son importantes.

TAURO

21 abril-20 mayo

Hoy vas a despertar con mucha falta de seguridad en ti mismo, no puedes pasarte la vida creyendo que vas a fallar constantemente.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Estás rodeado de personas que no te escuchan cuando hablas y eso es algo que no puedes soportar. Tómalo con calma.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Ese amigo cree que puede tratarte todo lo mal que desee porque tú siempre estarás a su lado, pero hoy vas a dejarle claro que eso no es así.

LEO

23 julio-22 agosto

Hoy te vas a sentir muy solo aunque estés rodeado de gente y eso es porque no estarás junto a quien quieres estar.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Estás siendo demasiado duro contigo mismo últimamente, tienes que darte un poco de margen para el error, nadie nace aprendiendo.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Hoy quieres aprovechar el tiempo libre que tengas para dedicártelo a ti mismo, te hace falta.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Te encantaría confiar en esa persona, te gusta su personalidad y podrían ser buenos amigos, pero no puedes y eso te aleja de él o ella cada día más.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Puede que las cosas no vayan del todo bien en tu vida, pero nunca dejarás que las personas de tu entorno lo sepan, prefieres mantenerte positivo.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Te encantaría salir corriendo y dejar atrás todas tus responsabilidades, pero sabes que no puedes hacerlo.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

No has venido a este mundo a ser normal, estás aquí para destacar entre los demás, así que no ocultes ese lado extravagante que tienes, no debes avergonzarte.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

No terminas de encontrar tu camino en la vida, no sabes lo que quieres en estos momentos y eso te lleva a estar perdido.