Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Hoy una persona de tu entorno te va a tachar de desagradecido y tienes que reconocer que tiene algo de razón, no te has comportado como debías.

TAURO

21 abril-20 mayo

Hay muchas personas tóxicas a tu alrededor que sólo te provocan malestar, se alimentan de tu energía positiva y eso es lo peor que puede pasarte ahora.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Ya no encuentras motivación con ese proyecto que te tuvo tan emocionado durante algún tiempo, son cosas que pasan.

CÁNCER

22 junio-22 julio

No eres el único que tiene problemas en la vida, así que no desprecies al que quiere ayudarte.

LEO

23 julio-22 agosto

Has aprendido que organizando bien tus días tienes tiempo para todo, por eso hoy comenzarás así esta semana.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Decepcionarte con las personas que tienes alrededor no es algo raro, pero eso no puede llevarte a no confiar en nadie nunca más.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

No puedes dejar que el mal humor te domine siempre al comenzar la semana, ese pesimismo te impide ser todo lo feliz que puedes cada día.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

No esperes que ciertas personas de tu entorno te ayuden a cumplir los sueños que tienes en mente.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Hoy despiertas con mucha energía, lo que te llevará a empezar la semana dedicándote a todo eso que normalmente te cuesta tanto.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Algunos de tus seres queridos no saben respetar que quieras tener algo de intimidad, que hay ciertas cosas que prefieres guardarte para ti mismo.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Has cometido errores últimamente que han provocado que uno de tus amigos se distancie de ti.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Has conseguido rodearte de personas maravillosas que cada día te demuestran lo importante que eres para ellos.