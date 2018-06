Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

No tienes por qué esconder tus sentimientos, no son algo de lo que avergonzarse, así que no permitas que nadie te convenza de ello.

TAURO

21 abril-20 mayo

No has venido a este mundo a perder y lo demuestras día tras día, te obligas a ti mismo a ser mejor.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Hoy te costará centrarte en algo, querrás estar en muchas cosas a la vez y acabarás saturando tu mente.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Tienes que comprender que las personas que te rodean no pueden estar siempre disponibles para ti.

LEO

23 julio-22 agosto

Hoy tendrás una agilidad mental más alta de lo normal, no te costará nada dar solución a los problemas que se te planteen a lo largo del día.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Estar tanto tiempo sentado te está pasando factura, no te gusta el ritmo de vida que tienes en estos momentos, necesitas algo más de movimiento.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Una cosa es que seas una persona humilde y otra que los demás crean que no sabes lo que vales.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Debido a tu uso del sarcasmo la mayor parte del tiempo la gente no sabe si estás hablando en serio o no.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Hoy vas a decirlo todo con una mirada, tendrás esa capacidad de comunicarte con las personas que te conocen sin necesidad de palabras.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Hoy vas a pasar algo de tiempo contigo mismo, necesitas de verdad en algunas ocasiones desconectar de todo y dedicarte a lo que más te gusta.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Estás harto de las tonterías que dice constantemente esa persona de tu entorno, hoy vas a responderle con la inteligencia que te caracteriza y le cerrarás la boca de una vez.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Ahora que estás pasando por malos momentos sentirás que tu creatividad aumenta, utiliza ese impulso para llevar a cabo esos proyectos que tienes en mente.