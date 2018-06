Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Hoy vas a asegurarte de mostrar tu lado más divertido e ingenioso para hacer que las personas que te rodean se lo pasen lo mejor posible junto a ti.

TAURO

21 abril-20 mayo

Estás seguro de tener guardados bien tus secretos porque sólo los conocen las personas con las que de verdad tienes confianza, las que jamás te traicionarían.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Hoy vas a quedar con tus mejores amigos y vas a hacer todo lo posible por animarles el día.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Ahora que tienes confianza con esa persona te das cuenta de la suerte que tienes por haberle encontrado.

LEO

23 julio-22 agosto

Hoy las cosas no te van a salir como habías planeado y no vas a poder evitar enfadarte contigo mismo, pero deberías darte cuenta de que no todo es culpa tuya.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

No soportas ver que las cosas se hacen mal, te saca de tus casillas, por eso no vas a poder callarte.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Hoy estás dispuesto a darlo todo para divertirte, no vas a pensar demasiado en las consecuencias de tus actos, sólo quieres pasártelo bien.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

No estás consiguiendo mantener la estabilidad que buscas en tu vida, pon manos a la obra.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Sueles ser muy optimista, pero hoy las circunstancias que te rodean te lo van a impedir.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Hoy te reunirás con tus seres queridos y darte cuenta de que todo sigue siendo igual que antes te dará mucha satisfacción.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Últimamente no paran de nacer nuevas y originales ideas en tu cabeza, no puedes dejar que pasen por tu vida sin más, conviértelas en grandes proyectos.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

No será tu mejor día, por lo que estarás poco comunicativo. Lo mejor será que te quedes en casa y te dediques a darte a ti mismo lo que necesitas.