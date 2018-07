Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

En el ámbito profesional debes cumplir con múltiples obligaciones, tu secreto es amar lo que haces.

TAURO

21 abril-20 mayo

Tienes ideas y opiniones muy claras, aunque no siempre son atinadas, aprende a escuchar.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Tu lado misterioso le resulta fascinante a quien te conoce poco y solamente ha disfrutado tu personalidad alegre.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Hoy tienes la oportunidad de iniciar un nuevo y fascinante proyecto, da lo mejor de ti y demuestra por qué las personas acuden a ti.

LEO

23 julio-22 agosto

Sabes perfectamente que tienes la razón pero debes tener más tacto al momento de demostrarlo.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Compartes poco de ti con los demás, no temas hacerlo con quien verdaderamente te ama. Recuerda que tus sentimientos también importan.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Tiendes a relacionarte con una sola persona y abandonar a tus seres queridos, no te confíes, que no te esperarán toda la vida.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Tu inteligencia e imaginación no tienen límites, procura no aislarte y compartir con otros tu gran personalidad.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Eres el mejor en lo que haces. Deja de agobiarte por el trabajo, las recompensas vendrán, sólo debes ser paciente.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Hoy despertarás con la sensación de que te has equivocado en las últimas decisiones que has tomado, no temas, recuerda que la mejor enseñanza viene del error.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Hay muchas personas que están intentando interponerse en tu camino hacia la felicidad, supera los obstáculos y llega a tu meta.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Tienes claro que no vas a confiar en las palabras de ese amigo, ya te has dado cuenta de que para él o ella no tienen demasiado valor.