Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

No puedes enfadarte con ese amigo que no ha tenido en consideración tus sentimientos, tú has hecho lo mismo con él o ella en otras ocasiones.

TAURO

21 abril-20 mayo

Puede que estés asustado por los cambios que se están produciendo en tu vida, pero en el fondo sabes que los necesitas para seguir avanzando.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Si no quieres estar solo hoy, pide a tus amigos que te acompañen. Sabes perfectamente que lo harán sin dudarlo.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Hoy te sentirás muy solo, necesitarás a alguno de tus amigos y no estará a tu lado para consolarte.

LEO

23 julio-22 agosto

Por alguna razón tus amigos y tú ya no os sentís cómodos estando juntos, algo ha cambiado, algo se ha roto entre vosotros y tenéis que volver a conectarlo.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Te está agobiando todo lo que está fuera de control en tu vida, es el momento de poner cada cosa en su lugar, no dejar nada al azar.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Día a día te acercas más a los objetivos que te marcaste hace tiempo en tu vida, pero no te das cuenta porque estás demasiado centrado en el conjunto de las cosas.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

El miedo a fracasar no puede dominarte de esa manera hoy, tienes que salir adelante.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Hoy un familiar te dará un consejo que no querrás escuchar. Tienes la sensación de que intenta controlar tu vida.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Esperas ser el mejor en algo en lo que no tienes ganas de poner todo tu empeño. Haz un cambio.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

No puedes permitir que las circunstancias puedan tanto contigo, eres más fuerte que eso..

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Esconderte en tu mundo paralelo no puede ser la solución para tus problemas. Tienes que ser más fuerte.