Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Tienes un día complicado y lo sabes, lo único que puedes hacer es afrontarlo, y no darle demasiada importancia a las cosas que no la tienen.

TAURO

21 abril-20 mayo

Tiendes a entrometerte en la vida de los otros, recuerda que los sucesos más interesantes son los que te ocurren a ti, enfócate en ellos.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

El trabajo trae consigo algunos dolores de cabeza. Te llegarán muchas tareas difíciles durante esta jornada pero sabes que puedes con todo.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Las mejoras recientes que has hecho en tu vida no serán suficientes si no cambias eso que te enferma.

LEO

23 julio-22 agosto

Una visita inesperada sacará a relucir tu lado protector, será satisfactorio saber cuánto has madurado y ver cómo todos lo disfrutan y agradecen.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

No dejes que los pensamientos pesimistas interrumpan tu vida, si tienes algún conflicto con alguien, hoy es el momento para solucionar las cosas.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Tienes la oportunidad de disfrutar grandes cambios en tu vida, serán positivos, pero ojo, debes dejar de verte como la mitad de una pareja.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Estás tomando demasiadas cargas en tu vida, no debes ser siempre la persona responsable de todo.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Comienzas a dejar de lado a personas de suma importancia para ti, debes tomar consciencia de ello.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

No dejes de hacer las cosas que quieres el día de hoy, no esperes a hacerlo en el futuro, sabes que es incierto.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Tus inquietudes y las ganas que tienes de obtener algo te restan encanto, puedes lograr las cosas que quieres sin dejar de ser tú.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Será un momento ideal para poner fecha a las cosas que deseas conseguir, no dejes que la desidia y la inseguridad te alejen de tus metas.