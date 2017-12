Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

No veas todo lo que sucede a tu alrededor con un manto de dudas, no siempre será así, tienes que aprender a confiar en los demás.

TAURO

21 abril-20 mayo

Un momento de sinceridad con un familiar podría ser algo muy bueno que te sucederá, ya que hablarán de algunos asuntos importantes.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Este día no es bueno para tomar decisiones importantes en los negocios, no inviertas en algo que no tiene certeza financiera.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Debes comenzar a tomar más en serio la vida que llevas, piensas demasiado las cosas y no te das el tiempo de actuar.

LEO

23 julio-22 agosto

Es necesario que reflexiones bien el futuro, es probable que no estés viendo con claridad lo que debes hacer y por dónde debes transitar.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Es tiempo de retomar la confianza en ti y podrás encontrar a una persona que te ame y te respete tal cual eres.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Tú sabes bien lo que quieres y cuando lo quieres, lo consigues, aprovecha esto para conocer a esa persona que te interesa.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

No esperes sólo a estar seguro de que la idea que tienes va a funcionar, debes prever lo financiero.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Recuerda que siempre es importante que dejes un espacio para poder rehacer el camino si es que te equivocas, nadie es perfecto.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

El dinero viene bien en este día y podrías recibir algo que estabas esperando hace tiempo, tal vez una deuda que te será pagada.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Un amor del pasado podría volver a tus brazos, ambos han crecido y es probable que esta vez las cosas si resulten entre ustedes.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Debes comenzar a tomar tu trabajo como algo más entretenido de hacer, no caigas en la rutina, busca formas nuevas de realizar las cosas.