Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Te has conformado con lo que tienes en tu vida ahora mismo, no has intentado luchar para lograr algo mejor aunque podrías haberlo hecho.

TAURO

21 abril-20 mayo

No soportas que esa persona se pase el tiempo intentando llamar tu atención, te encantaría que simplemente fuera él o ella mismo siempre.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

No puedes ponerte límites a ti mismo, tienes que decidir por ti mismo lo que esperas de tu vida y no serás capaz si no puedes expresarte.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Tu inestabilidad está provocando que no sepas qué paso debes dar para seguir avanzando en tus propósitos de vida.

LEO

23 julio-22 agosto

Esas personas que no te soportan tienen dos opciones: aceptarte tal y como eres o desaparecer de tu vida.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Siempre has preferido guiarte por la razón, pero quisiste cambiar dejando que fuera tu corazón quien te dijera lo que debes hacer.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Con esa actitud que tienes sólo estás consiguiendo alejar a muchas personas de ti, no seas tan agresivo.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Estás pasando por una etapa de indecisión que te está impidiendo decidir qué es lo que más te conviene en tu vida en estos momentos.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Los días que están por llegar te traerán grandes momentos, tienes que estar preparado para ellos, pero recuerda mantener los pies en la tierra.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Sabrás que hay personas en tu entorno que intentan engañarte de alguna u otra forma, pero no lo conseguirán.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

No te resulta difícil adaptarte a cualquier personas de tu entorno, por eso en los compromisos sociales que tendrás siempre te lo pasarás muy bien.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Dicen que uno de tus amigos te ha traicionado, pero tú no les vas a creer, confías al 100% en esa persona, tu instinto te dice que te dice la verdad.