Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Hoy vas a sentir vergüenza ajena por alguno de tus seres queridos y no deberías comportarte así.

TAURO

21 abril-20 mayo

Hoy empiezas la semana encontrándote en paz contigo mismo. Sigue por ese camino.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Hoy empiezas la semana con mucho ánimo y con ganas de probarte a ti mismo. Mantén el ánimo.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Tu vida no es fácil, pero eso no significa que vayas a rendirte a la primera de cambio, sólo significa que eres más fuerte que la mayoría.

LEO

23 julio-22 agosto

Hoy te pondrá de los nervios que algunas de las personas que te rodean no te hagan caso cuando tienes razón.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Hoy te tomarás muy en serio el ser un buen amigo para esa persona que tanto aprecias. Cuídalo.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

No vas a seguir intentando que los demás sean como tú quieres que sean, te has dado cuenta que siguiendo ese camino no llegabas a ninguna parte.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

No puedes soportar a esa persona de tu entorno, sabes que es falsa, que miente sin problemas a todo aquel que se encuentra en su camino.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Hoy te vas a arrepentir de las palabras que dirigiste a esa persona, puede que no estuvieras de acuerdo con lo que te decía.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

No te falta seguridad en ti mismo, has venido a este mundo a pisar fuerte y a dejar tu huella. No eres alguien fácil de olvidar y eso te satisface.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Hoy te vas a disculpar con uno de tus amigos, no actuaste bien cuando discutiste con él o ella, tu vanidad te hizo ofenderle y menospreciarle, algo que no deseabas.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Tu gran empatía te lleva a pasarlo mal por problemas que tienen los demás y que tú no puedes solucionar.