Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

En ocasiones puedes ser demasiado directo con los demás y eso provoca que acaben asustándose.

TAURO

21 abril-20 mayo

Te has entregado de forma incondicional a esas personas que considerabas tus amigos y ahora que te han fallado te has dado cuenta del error que cometiste.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Estás empezando a perder la paciencia con algunas personas de tu entorno. No les hagas caso.

CÁNCER

22 junio-22 julio

Serías capaz de hacer cualquier cosa por las personas a las que quieres, por eso tienes tan buenos amigos a tu alrededor.

LEO

23 julio-22 agosto

Tú no escapas de las situaciones que no te gustan, te enfrentas a ellas porque vas siempre de cara, no dejas nada ese tipo de cosas para otro momento.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Estás alcanzando el nivel de estabilidad que llevabas buscando durante tanto tiempo, ver cómo ha cambiado tu vida en todo este tiempo te hace muy feliz.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Si tienes hoy una reunión de amigos, sentirás que la nostalgia te inunda al recordar cómo eran las cosas antes y cómo son ahora.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Creías que habías hecho una buena elección dejando que esa persona entrara en tu vida, creías que era tu amigo, pero ha resultado ser mejor mentiroso.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Sabes aprender de todo lo que te ocurre en la vida, por eso te has convertido en una persona tan valiosa.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

Has aprendido mucho de las últimas experiencias que has vivido, no han sido demasiado buenas.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Hoy no vas a poder creerte lo que ciertas personas te van a contar de uno de tus amigos o familiares. Infórmate primero.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

No vas a entender la actitud que tendrá uno de tus amigos contigo, tendrás la sensación de que te has perdido algo de lo que te ha pasado.