Horóscopos

ARIES

21 marzo-20 abril

Hoy deberías aprovechar el tiempo libre que tengas para mejorar el lugar en el que vives. Hazlo por ti.

TAURO

21 abril-20 mayo

Sabes perfectamente cuáles son tus obligaciones, así que no las dejes de lado por culpa de las distracciones que vas a tener este fin de semana.

GÉMINIS

21 mayo-21 junio

Te has dado cuenta de lo superficial que has sido con tus amigos y has comprendido por qué te dejaron de lado.

CÁNCER

22 junio-22 julio

La negatividad te está dando un descanso en tu vida, ya no tienes que preocuparte por el pesimismo que siempre solía acompañarte.

LEO

23 julio-22 agosto

Deja tu arrogancia a un lado si quieres resolver los problemas que estás teniendo con tu familia.

VIRGO

23 agosto-21 septiembre

Hoy vas a dedicar el tiempo libre que tengas a ordenar tu entorno. Cuando acabes te darás cuenta de que tus pensamientos también se reordenan.

LIBRA

22 septiembre-22 octubre

Los amigos son una segunda familia, tienen que quererte incondicionalmente. Cuídalos.

ESCORPIÓN

23 octubre-21 noviembre

Tu fuerza de voluntad es implacable, por eso, aunque te cueste muchísimo, vas a dejar esos malos hábitos que te están suponiendo una carga tan pesada.

SAGITARIO

22 noviembre-21 diciembre

Quizás hayas sido demasiado optimista últimamente, te ha faltado realismo, por eso estás metido en ese problema.

CAPRICORNIO

22 diciembre-21 enero

No has ahorrado lo suficiente y sabes que te vas a arrepentir dentro de poco, comienza una época complicada para tu economía.

ACUARIO

22 enero-19 febrero

Has adoptado un estilo de vida que no te hace feliz, hay tantas cosas que te gustaría cambiar que no sabes por dónde empezar.

PISCIS

20 febrero-20 marzo

Has estado trabajando últimamente para cambiar ese estilo de vida que habías adquirido y que no te convenía para nada.